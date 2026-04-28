Νέα 20ετής συμφωνία της Aktor για LNG στα Τίρανα με τη Venture Global
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στη συμφωνία συμμετέχουν η Αλβανία, η εταιρεία Venture Global και η Aktor LNG USA, με διάρκεια 20 ετών και συνολική αξία 6 δισ. δολαρίων - Aktor: Επενδύσεις άνω του €1 δισ. στις ΑΠΕ έως το 2028-2029 – Συνεχίζει την αναζήτηση στοχευμένων εξαγορών

Η υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη συμφωνία συμμετέχουν η Αλβανία, η εταιρεία Venture Global και η Aktor LNG USA, με διάρκεια 20 ετών και συνολική αξία 6 δισ. δολαρίων.

Παρούσα στην τελετή ήταν η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορικής σημασίας για την περιοχή.

Όπως ανέφερε, ταξίδεψε στην αλβανική πρωτεύουσα για να προωθήσει την ενεργειακή πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συμμετάσχει στην τελετή μαζί με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Η ίδια επισήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Αλβανίας και Ελλάδας ενισχύει τη διασύνδεση, τη σταθερότητα και την ευημερία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως η κοινή δράση των τριών χωρών καθιστά την περιοχή πιο ασφαλή και ενεργειακά ισχυρή.


newmoney.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

