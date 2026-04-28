Νέα 20ετής συμφωνία της Aktor για LNG στα Τίρανα με τη Venture Global

Η υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.



Στη συμφωνία συμμετέχουν η Αλβανία, η εταιρεία Venture Global και η Aktor LNG USA, με διάρκεια 20 ετών και συνολική αξία 6 δισ. δολαρίων.



Παρούσα στην τελετή ήταν η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορικής σημασίας για την περιοχή.





Όπως ανέφερε, ταξίδεψε στην αλβανική πρωτεύουσα για να προωθήσει την ενεργειακή πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συμμετάσχει στην τελετή μαζί με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.Η ίδια επισήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Αλβανίας και Ελλάδας ενισχύει τη διασύνδεση, τη σταθερότητα και την ευημερία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως η κοινή δράση των τριών χωρών καθιστά την περιοχή πιο ασφαλή και ενεργειακά ισχυρή.