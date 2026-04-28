Νέα 20ετής συμφωνία της Aktor για LNG στα Τίρανα με τη Venture Global
Στη συμφωνία συμμετέχουν η Αλβανία, η εταιρεία Venture Global και η Aktor LNG USA, με διάρκεια 20 ετών και συνολική αξία 6 δισ. δολαρίων - Aktor: Επενδύσεις άνω του €1 δισ. στις ΑΠΕ έως το 2028-2029 – Συνεχίζει την αναζήτηση στοχευμένων εξαγορών
Η υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στη συμφωνία συμμετέχουν η Αλβανία, η εταιρεία Venture Global και η Aktor LNG USA, με διάρκεια 20 ετών και συνολική αξία 6 δισ. δολαρίων.
Παρούσα στην τελετή ήταν η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορικής σημασίας για την περιοχή.
I was honored to travel to Tirana to advance @POTUS’ energy agenda and join PM @ediramaal to participate in a signing ceremony of a historic deal between Albania, Venture Global and Aktor LNG USA on a 20-year U.S. LNG agreement. This $6B commitment strengthens energy security—and…— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 28, 2026
Η ίδια επισήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Αλβανίας και Ελλάδας ενισχύει τη διασύνδεση, τη σταθερότητα και την ευημερία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως η κοινή δράση των τριών χωρών καθιστά την περιοχή πιο ασφαλή και ενεργειακά ισχυρή.
