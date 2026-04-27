Goldman Sachs: Αυξάνει τις προβλέψεις για το Brent - «Ακραία» η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων
Η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη κρίση στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί «ακραία» μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού.
Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά πλέον ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 90 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 80 δολάρια. Οι αναλυτές Ντάαν Στράιβεν και Γιούλια Ζεστκόβα Γκρίγκσμπι αναθεώρησαν επίσης προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους τόσο για το Brent όσο και για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate για το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να διαταράσσει την αγορά.
«Υπολογίζουμε ότι οι απώλειες παραγωγής αργού στον Περσικό Κόλπο, που φθάνουν τα 14,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, οδηγούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου σε μείωση με ρυθμό-ρεκόρ 11 έως 12 εκατ. βαρελιών την ημέρα μέσα στον Απρίλιο», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs.
Όπως σημείωσαν, τέτοιου μεγέθους απομείωση αποθεμάτων δεν μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και, εάν το σοκ στην προσφορά συνεχιστεί, ενδέχεται να απαιτηθεί ακόμη μεγαλύτερη πτώση της ζήτησης για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά.
