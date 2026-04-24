M/MARITIME: Είσοδος και στα feeder containerships με νεότευκτα από την HHI
M/MARITIME: Είσοδος και στα feeder containerships με νεότευκτα από την HHI
Παραγγελία δύο πλοίων 2.800 TEU στη Νότια Κορέα και νέες συμφωνίες στο dry bulk με ιαπωνικά ναυπηγεία - Στόχος η ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος ποιοτικού στόλου και η είσοδος σε μια αναπτυσσόμενη αγορά
Η M/MARITIME εισέρχεται στον τομέα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (feeder) με νέες ναυπηγήσεις στην HHI στη Νότια Κορέα, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση της στη ναυτιλία ξηρού φορτίου μέσω συνεργασιών με κορυφαία ιαπωνικά ναυπηγεία. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τον στόλο της M/MARITIME, με σταθερό γνώμονα την υψηλή ναυπηγική ποιότητα.
Η M/MARITIME κάνει είσοδο στον τομέα των feeder containerships, προχωρώντας σε νέα επένδυση με την κατασκευή δύο πλοίων χωρητικότητας 2.800 teu σε συνεργασία με τη νοτιοκορεατική HD Hyundai Heavy Industries (HHI).
Η συμφωνία προβλέπει τη ναυπήγηση των δύο πλοίων στα ναυπηγεία της HHI στη Nότια Kορέα, ενός εκ των κορυφαίων ναυπηγικών ομίλων διεθνώς. H επιλογή του συγκεκριμένου ναυπηγείου αποτυπώνει τη στρατηγική προσήλωση της εταιρείας στην ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα, με στόχο τη δημιουργία πλοίων υψηλής αποδοτικότητας, αξιοπιστίας και μακροχρόνιας επιχειρησιακής αξίας.
Τα νέα feeder containerships θα κατασκευαστούν με βάση τον οικολογικό σχεδιασμό con-green της HHI και θα είναι συμβατά με τις προδιαγραφές IMO Tier III. Θα διαθέτουν προηγμένα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και αυξημένη δυνατότητα μεταφοράς ψυκτικών φορτίων (reefers), ενισχύοντας την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Οι παραλαβές των πλοίων τοποθετούνται χρονικά στις αρχές του 2028.
Παράλληλα, η M/MARITIME συμφερόντων του Γιάννη Μυτιληναίου συνεχίζει να ενδυναμώνει την παρουσία της στον βασικό της τομέα, το dry bulk.
Η M/MARITIME κάνει είσοδο στον τομέα των feeder containerships, προχωρώντας σε νέα επένδυση με την κατασκευή δύο πλοίων χωρητικότητας 2.800 teu σε συνεργασία με τη νοτιοκορεατική HD Hyundai Heavy Industries (HHI).
Η συμφωνία προβλέπει τη ναυπήγηση των δύο πλοίων στα ναυπηγεία της HHI στη Nότια Kορέα, ενός εκ των κορυφαίων ναυπηγικών ομίλων διεθνώς. H επιλογή του συγκεκριμένου ναυπηγείου αποτυπώνει τη στρατηγική προσήλωση της εταιρείας στην ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα, με στόχο τη δημιουργία πλοίων υψηλής αποδοτικότητας, αξιοπιστίας και μακροχρόνιας επιχειρησιακής αξίας.
Τα νέα feeder containerships θα κατασκευαστούν με βάση τον οικολογικό σχεδιασμό con-green της HHI και θα είναι συμβατά με τις προδιαγραφές IMO Tier III. Θα διαθέτουν προηγμένα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και αυξημένη δυνατότητα μεταφοράς ψυκτικών φορτίων (reefers), ενισχύοντας την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Οι παραλαβές των πλοίων τοποθετούνται χρονικά στις αρχές του 2028.
Παράλληλα, η M/MARITIME συμφερόντων του Γιάννη Μυτιληναίου συνεχίζει να ενδυναμώνει την παρουσία της στον βασικό της τομέα, το dry bulk.
