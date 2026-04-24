Κρι Κρι: Η ανάπτυξη «χτυπά» τη δυναμικότητα – Αγώνας δρόμου για να καλύψει τη ζήτηση
Ο CFO παραδέχεται ότι «σε πολλές περιπτώσεις ξεμένουμε από παραγωγή» την ώρα που η εταιρεία επιβεβαιώνει στόχο των 390 εκατ. – Επενδύσεις για διπλασιασμό δυναμικότητας έως το 2027, ισχυρή ώθηση από το εξωτερικό, επιλεκτικά ανοίγματα σε ΗΠΑ (μέσω συνεργασιών με μεγάλες αλυσίδες) και Κίνα, και πίεση στα επώνυμα προϊόντα από την άνοδο των private label στην Ελλάδα
Η Κρι Κρι εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η ισχυρή ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον μόνο ευκαιρία, αλλά και πρόκληση διαχείρισης. Αυτό κατέστη σαφές από την τοποθέτηση του οικονομικού διευθυντή της εταιρείας, Κωνσταντίνου Σαρμαδάκη, προς τους αναλυτές, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η ζήτηση σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει τις δυνατότητες της εταιρείας να την καλύψει.
«Είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης. Σε πολλές περιπτώσεις ξεμένουμε από παραγωγική δυναμικότητα, ειδικά σε περιόδους αιχμής της ζήτησης», σημείωσε ο κ. Σαρμαδάκης. Η διοίκηση επιβεβαιώνει παράλληλα τον στόχο για πωλήσεις άνω των 390 εκατ. ευρώ το 2026, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος της δυναμικής που έχει αναπτύξει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.
Μία μέρα πριν η ΚΡΙ ΚΡΙ είχε ανακοινώσει πως στο α’ τρίμηνο κατέγραψε αύξηση πωλήσεων άνω του 30%, με παράλληλη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της εταιρείας στο ξεκίνημα της χρονιάς.
Η επισήμανση του κ. Σαρμαδάκη αποτυπώνει τη μετάβαση της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας από την περίοδο της εκρηκτικής ανόδου σε μια φάση όπου το κρίσιμο ζητούμενο είναι η στήριξη και ο συγχρονισμός της ανάπτυξης με τις υποδομές.
