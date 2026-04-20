Δυναμική επιστροφή του Χάρη Βαφειά στα VLCC έπειτα από 18 χρόνια

Διπλή παραγγελία υπερδεξαμενόπλοιων στη Νότια Κορέα – Στρατηγική κίνηση ενίσχυσης του στόλου της Stealth Maritime

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για την αγορά δεξαμενόπλοιων, ο Χάρης Βαφειάς επανέρχεται δυναμικά στον τομέα των υπερδεξαμενόπλοιων VLCC, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας. Μέσω της εταιρείας του Stealth Maritime, προχώρησε σε συμφωνία για την κατασκευή δύο νέων VLCC στη Νότια Κορέα, σηματοδοτώντας την πρώτη του επένδυση στον συγκεκριμένο κλάδο από το 2008, όταν είχε αποχωρήσει από την αγορά.

Τα πλοία θα ναυπηγηθούν από την Hanwha Ocean, με την αξία της συμφωνίας να ανέρχεται σε περίπου 265 εκατ. δολάρια συνολικά, ή 132,5 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Αν και το ναυπηγείο δεν αποκάλυψε επισήμως τον πελάτη, ναυτιλιακές πηγές συγκλίνουν ότι πίσω από τη συμφωνία βρίσκεται ο όμιλος Βαφειά. Η παράδοση των πλοίων τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2030.

