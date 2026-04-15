Μπλοκάρισμα σε καταθέσεις και μόνο με την υποψία για ξέπλυμα χρήματος
Προληπτικοί και κατασταλτικοί έλεγχοι σε τράπεζες, εμβάσματα και θυρίδες – Δέσμευση περιουσίας με το πρώτο ύποπτο σήμα
Σε πλήρη αναδιάταξη περνά ο έλεγχος του «μαύρου χρήματος», με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να ενεργοποιεί ένα νέο, πιο επιθετικό μοντέλο εποπτείας, το οποίο φέρνει στο μικροσκόπιο καταθέσεις, εμβάσματα και θυρίδες. Στο επίκεντρο μπαίνει συνολικά ο χρηματοπιστωτικός τομέας, από τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έως τις ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και τη διακοπή της διακίνησης «μαύρου χρήματος».
Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι οι έλεγχοι δεν θα περιορίζονται πλέον σε εκ των υστέρων διαπιστώσεις. Θα κινούνται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα: προληπτικά και κατασταλτικά. Με την εφαρμογή της «δέουσας επιμέλειας», οι συναλλαγές θα παρακολουθούνται πριν ακόμη ολοκληρωθούν, ενώ οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή ύποπτη κίνηση μπορεί να ενεργοποιήσει άμεσα έλεγχο. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η παρέμβαση δεν απαιτεί πλήρη απόδειξη παρανομίας, αλλά μπορεί να γίνει με απλές ενδείξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα