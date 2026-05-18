Nova: Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και τον πρωταθλητή Ευρώπης να κρίνεται αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports

Η Αθήνα είναι η οικοδέσποινα της ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ εκεί όπου η ελληνική ομάδα μαζί με την κάτοχο Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, τη «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης (22-24/5)





Τo Final Four της EuroLeague, το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης επιστρέφει μετά από 19 χρόνια στην Αθήνα και το Novasports θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να μεταφέρει, ζωντανά και αποκλειστικά, όλη τη μαγεία της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου 2026 στο T-Center Athens με την προσπάθεια του Ολυμπιακού για ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο!



Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια ξεχώρισαν μέσα από τη Regular season και τα απαιτητικά Playoffs, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τη συνέπειά τους στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα εκπροσωπεί το ελληνικό μπάσκετ, με στόχο μια ακόμη παρουσία σε ευρωπαϊκό τελικό και το 4ο τρόπαιο, απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σε έναν ημιτελικό υψηλών απαιτήσεων. Στην άλλη πλευρά του ταμπλό, η «βασίλισσα» και πολυνίκης της διοργάνωσης, με 11 κατακτήσεις, Ρεάλ Μαδρίτης του Σέρτζιο Σκαριόλο και η «σταχτοπούτα» Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ συνθέτουν έναν συναρπαστικό ισπανικό «εμφύλιο», διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό.



Η Οι Playmakers, με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Δώρα Παντέλη, Χρήστο Καούρη, Νικήτα Αυγουλή, Δημήτρη Καρύδα και Γιώργο Βαλαβάνη, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Λιώρη και την αρχισυνταξία των Παντελή Λώλη και Βασίλη Δούκα, θα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις και συνεχείς Live συνδέσεις από το γήπεδο.



Η έναρξη των εκπομπών Playmakers Final Four Athens 2026 γίνεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 23:00. Την Τρίτη 19 Μαΐου και Τετάρτη 20 Μαΐου το ραντεβού είναι στις 20:00, με αποκλειστικές συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών του Final Four, αναλύσεις των τεσσάρων ομάδων από τον expert Δημήτρη Μαυροειδή και εκλεκτούς καλεσμένους στο στούντιο.



Πέμπτη 21 Μαΐου, οι Playmakers «σηκώνουν μανίκια» από νωρίς με την απευθείας μετάδοση της Συνέντευξης Τύπου των τεσσάρων ομάδων από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στις 11:00. Το απόγευμα, η εκπομπή συνδέεται ζωντανά με το T-Center και τις προπονήσεις των τεσσάρων μονομάχων, με Live εικόνα και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Το ίδιο βράδυ στις 20:15, θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports4 το VIP Gala Dinner | Athens meets EuroLeague, το επίσημο δείπνο προς τιμήν των υψηλών καλεσμένων της διοργάνωσης, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού.



Την Παρασκευή 22 Μαΐου, έρχεται η ώρα των δύο ημιτελικών. Οι Playmakers μπαίνουν στο glass floor του γηπέδου στις 16:30 με το Pre Game Show, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα πριν από το πρώτο τζάμπολ. Ακολουθεί το Mixed Game Show, με το Post του Α’ ημιτελικού Σάββατο 23 Μαΐου, στις 11:30, οι Playmakers φιλοξενούν τη Συνέντευξη Τύπου των δύο φιναλίστ ενώ το βράδυ, στις 20:00, από το studio της Nova, θα γίνουν οι αναλύσεις και δηλώσεις των φιναλίστ με τη χρήση τεχνολογίας 3D.



Κλείσιμο Κυριακή 24 Μαΐου, ο μεγάλος τελικός περνά πρώτα από τους Playmakers. Η ημέρα ξεκινά στις 17:00, με δηλώσεις, αναλύσεις και ζωντανές συνδέσεις από τα ξενοδοχεία των φιναλίστ και την άφιξή τους στο γήπεδο. Μετά το πέρας του τελικού NextGen η εκπομπή είναι και πάλι στο glass floor και παρακολουθεί την αντίστροφη μέτρηση του τζάμπολ του τελικού. Μετά τη λήξη του τελικού, οι Playmakers ακολουθούν τους πανηγυρισμούς έως και τα αποδυτήρια των πρωταθλητών Ευρώπης.



Το Final Four της EuroLeague ζωντανεύει και ψηφιακά, μέσα από την ειδική ενότητα EuroLeague στο official site του Novasports.gr, τα social media και το mobile app. Post, Stories, Reels, YouTube Live μεταδόσεις, match-center, με τα άρθρα και τα blogs να ξεκινούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες.



Με επίκεντρο το Final Four EuroLeague Athens 2026, το Novasports προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία υψηλού επιπέδου, αντάξια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ. Όλοι οι συνδρομητές της Nova θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τις εκπομπές και τους αγώνες από το Novasports Prime, τα Live sessions με όλες τις εξελίξεις μέσα και έξω από το γήπεδο από το Novasports News ενώ όλες οι εκπομπές θα είναι παράλληλα διαθέσιμες μέσω Web TV και YouTube του novasports.gr.



Ταυτόχρονα οι συνδρομητές θα απολαύσουν στο Novasports και το NextGen EuroLeague, την κορυφαία διοργάνωση U18 της EuroLeague που διεξάγεται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Συμμετέχουν ομάδες κάτω των 18 ετών (U18) από όλη την Ευρώπη. Από τη διοργάνωση έχουν αναδειχθεί σπουδαίοι παίκτες όπως Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς, Βίκτορ Γουεμπανιαμα. Αποτελεί σημείο αναφοράς για scouts, ομάδες και media, καθώς εκεί εμφανίζονται οι μελλοντικοί πρωταγωνιστές της EuroLeague και του NBA. Στις περιγραφές των αγώνων θα είναι οι Γιώργος Βαλαβάνης, Θάνος Σολούκος, Ορέστης Συντελής, Αποστόλης Κορτιάνος.



Δευτέρα 18 Μαΐου

23:00 Playmakers Final Four Athens 2026 Novasports Prime & YouTube



Τρίτη 19 Μαΐου

20:00 Playmakers Final Four Athens 2026 Novasports Prime & YouTube



Τετάρτη 20 Μαΐου

20:00 Playmakers Final Four Athens 2026 Novasports Prime & YouTube



Πέμπτη 21 Μαΐου

11:00 Playmakers Final Four Athens 2026 Novasports Prime & YouTube με τις συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων ομάδων

14:30 NextGen EuroLeague U18 Finals: Pole France INSEP Paris – Παναθηναϊκός Novasports4

16:45 NextGen EuroLeague U18 Finals: Ζάλγκιρις - Next Gen Team 3SSB Novasports4

17:30 Playmakers Final Four Athens 2026 με τις Live προπονήσεις Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε Novasports Prime & YouTube

20:15 VIP Gala Dinner | Athens meets Euroleague Novasports4 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

20:45 Playmakers Final Four Athens 2026 με τις Live προπονήσεις Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια Novasports Prime & YouTube



Παρασκευή 22 Μαΐου

12:15 NextGen EuroLeague U18 Finals: Next Gen Team 3SSB - Ερυθρός Αστέρας Novasports4

14:30 NextGen EuroLeague U18 Finals: Παναθηναϊκός - Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports4

16:30 Playmakers Final Four Athens 2026, Pre Game Show Novasports Prime & YouTube

18:00 EuroLeague Final Four: Α’ Ημιτελικός: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

20:00 Playmakers Final Four Athens 2026, Mixed Game Show Novasports Prime & YouTube

21:00 EuroLeague Final Four: Β’ Ημιτελικός Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime

23:00 Playmakers Final Four Athens 2026, Post Game Show Novasports Prime & YouTube



Σάββατο 23 Μαΐου

11:30 Playmakers Final Four Athens 2026 Novasports Prime & YouTube με τη συνέντευξη Τύπου των δύο φιναλίστ

14:30 NextGen EuroLeague U18 Finals: Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός Novasports4

16:45 NextGen EuroLeague U18 Finals: Next Gen Team 3SSB - Μπαρτσελόνα Novasports4

19:00 Playmakers Final Four Athens 2026 Novasports Prime & YouTube



Κυριακή 24 Μαΐου

17:00 Playmakers Final Four Athens 2026, Pre Game Show Novasports Prime & YouTube

18:00 NextGen EuroLeague U18 Finals: Τελικός Novasports Prime

20:00 Playmakers Final Four Athens 2026, Mixed Game Show Novasports Prime & YouTube

21:00 EuroLeague Final Four: Τελικός Novasports Prime

23:15 Playmakers Final Four Athens 2026, Post Game Show Novasports Prime & YouTube



Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.



18.05.2026, 13:22