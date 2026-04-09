Prodea Investments: Πωλήσεις ακινήτων 1,4 δισ. το 2025 και νέα deals μέσα στο 2026
Prodea Investments: Πωλήσεις ακινήτων 1,4 δισ. το 2025 και νέα deals μέσα στο 2026
Οσον αφορά ειδικότερα τις πωλήσεις ακινήτων που έχουν ολοκληρωθεί από τις αρχές του 2026, η σημαντικότερη από τις συμφωνίες αφορά αυτή με την Εθνική Τράπεζα
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων συνολικού ύψους άνω του 1,4 δισ. ευρώ ολοκλήρωσε μέσα στο 2025 η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, έχοντας επιπλέον ολοκληρώσει και νέες συμφωνίες μέσα στο 2026 για ακίνητα εντός κι εκτός Ελλάδας. Αντίστοιχα, η εταιρεία πέρυσι ολοκλήρωσε νέες επενδύσεις ύψους 174 εκατ. ευρώ κυρίως σε εμπορικές αποθήκες και ξενοδοχειακές μονάδες, τους δύο κλάδους όπου σκοπεύει εφεξής να εστιάσει με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις της διοίκησης.
Οσον αφορά ειδικότερα τις πωλήσεις ακινήτων που έχουν ολοκληρωθεί από τις αρχές του 2026, η σημαντικότερη από τις συμφωνίες αφορά αυτή με την Εθνική Τράπεζα:
Στο πλαίσιο του προσυμφώνου που είχε υπογράψει η εταιρεία με την Εθνική Τράπεζα στις 26 Φεβρουαρίου υπεγράφη οριστικό συμβόλαιο για 28 ακίνητα και την 19 Μαρτίου 2026 για ένα επιπλέον ακίνητο, με ένα συνολικό τίμημα που ανήλθε σε 274,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 135,36 εκατ. ευρώ είχε ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία το 2025 και το υπόλοιπο ποσό εισπράχθηκε το Φεβρουάριο.
Επιπλέον, στις αρχές Μαρτίου ολοκληρώθηκε η πώληση ενός ακινήτου επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 15, με τίμημα ύψους 44 εκατ. ευρώ και αγοραστή τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ στις σημαντικές πωλήσεις ήταν και αυτή επί της οδού Ερμού 19 στην Αθήνα, επίσης μέσα στο Μάρτιο με τίμημα στα 15 εκατ. ευρώ. Επίσης, στο Ελληνικό, η εταιρεία ολοκλήρωσε στα τέλη Μαρτίου την πώληση του οικοπέδου υπό ανάπτυξη (απόθεμα) επί της οδού Τρίτης 22, με τίμημα στα 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ μικρότερο, στα 2,9 εκατ. ευρώ, ήταν το τίμημα από την πώληση ενός ακινήτου επί της οδού Πατησίων 98, στην Αθήνα.
Μικρότερες, με ένα συνολικό τίμημα λίγο πάνω από τα 1,5 εκατ. ευρώ ήταν οι δύο πωλήσεις εκτός Ελλάδας, στην Ιταλία Παβία και τη Φεράρα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οσον αφορά ειδικότερα τις πωλήσεις ακινήτων που έχουν ολοκληρωθεί από τις αρχές του 2026, η σημαντικότερη από τις συμφωνίες αφορά αυτή με την Εθνική Τράπεζα:
Στο πλαίσιο του προσυμφώνου που είχε υπογράψει η εταιρεία με την Εθνική Τράπεζα στις 26 Φεβρουαρίου υπεγράφη οριστικό συμβόλαιο για 28 ακίνητα και την 19 Μαρτίου 2026 για ένα επιπλέον ακίνητο, με ένα συνολικό τίμημα που ανήλθε σε 274,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 135,36 εκατ. ευρώ είχε ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία το 2025 και το υπόλοιπο ποσό εισπράχθηκε το Φεβρουάριο.
Επιπλέον, στις αρχές Μαρτίου ολοκληρώθηκε η πώληση ενός ακινήτου επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 15, με τίμημα ύψους 44 εκατ. ευρώ και αγοραστή τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ στις σημαντικές πωλήσεις ήταν και αυτή επί της οδού Ερμού 19 στην Αθήνα, επίσης μέσα στο Μάρτιο με τίμημα στα 15 εκατ. ευρώ. Επίσης, στο Ελληνικό, η εταιρεία ολοκλήρωσε στα τέλη Μαρτίου την πώληση του οικοπέδου υπό ανάπτυξη (απόθεμα) επί της οδού Τρίτης 22, με τίμημα στα 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ μικρότερο, στα 2,9 εκατ. ευρώ, ήταν το τίμημα από την πώληση ενός ακινήτου επί της οδού Πατησίων 98, στην Αθήνα.
Μικρότερες, με ένα συνολικό τίμημα λίγο πάνω από τα 1,5 εκατ. ευρώ ήταν οι δύο πωλήσεις εκτός Ελλάδας, στην Ιταλία Παβία και τη Φεράρα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
