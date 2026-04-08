Στενά του Ορμούζ: Το σενάριο των 45 ημερών – H σταδιακή επιστροφή της ναυτιλίας και οι ενεργειακές ροές
Η αναλύτρια της SIGNAL, Μαρία Μπερτζελέτου αναλύει στο newmoney τις συνέπειες της εκεχειρίας - Προσεκτική επανεκκίνηση των ροών ενέργειας, oι κρίσιμες επόμενες ώρες για τη συμπεριφορά της αγοράς
Η προσωρινή κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σηματοδοτεί την έναρξη μιας ελεγχόμενης αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με άμεσες επιπτώσεις στη ναυτιλία και στις ενεργειακές ροές. Το βασικό σενάριο για παράθυρο διευθέτησης 30-45 ημερών φαίνεται να επιβεβαιώνεται, ενώ η σταδιακή επαναφορά των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά. Την ίδια στιγμή, η συμπεριφορά των πλοιοκτητών και η αντίδραση των πρώτων πλοίων που θα επιχειρήσουν διέλευση αναμένεται να καθορίσουν τον ρυθμό επιστροφής στην κανονικότητα.
Η σημερινή ανακοίνωση για κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαιώνει πλήρως το βασικό σενάριο που είχε τεθεί από την αρχή της κρίσης. Όπως επισημαίνει στο newmoney η αναλύτρια της SIGNAL, Μαρία Μπερτζελέτου «η σύγκλιση με την πρόβλεψη των 45 ημερών είναι εντυπωσιακή», υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την έναρξη της επιχείρησης ο χρονικός ορίζοντας των 4-6 εβδομάδων που είχε τεθεί αντιστοιχούσε στο εύρος των 30-45 ημερών για μια πιθανή διευθέτηση.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η επιβεβαίωση του ρόλου του λιμανιού Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο λειτούργησε ως κρίσιμος εναλλακτικός κόμβος φόρτωσης, σε μια περίοδο όπου περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς, που υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, είχε ουσιαστικά διακοπεί. Η κορύφωση των φορτώσεων τον Μάρτιο καταδεικνύει ότι η αγορά είχε ήδη προεξοφλήσει τα όρια αυτής της κατάστασης.
