Το διάγγελμα, τα ρουσφέτια, η ομηρία, το δόγμα Μίμη «τράβα στο ακροατήριο», οι κραυγές και ψίθυροι της γαλάζιας Κ.Ο, πουλήθηκε η Alpha Trust

Κλείσιμο

Να πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα και μάλιστα στις δικαστικές εμπλοκές ξεκινώντας από τη βασικότερη που είναι… εκείνη της Ιωάννας Τούνη που την έχωσαν μέσα, έστω για λίγες ώρες, γιατί βιντεοσκοπούσε (η φουκαριάρα) σ' ένα μαγαζί τον τύπο που της έκανε revenge porn! Και έτσι αποδεικνύεται ότι σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι σου ξημερώνει. Πάμε τώρα σε μια άλλη δικαστική-πολιτική περιπέτεια που ζούμε από την προηγούμενη εβδομάδα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ2, την οποία μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, μερικές διαπιστώσεις από όσα έχουμε διαβάσει έως τώρα:Τα ρουσφέτια και το «δόγμα Μίμη Παπαγγελόπουλου»-Α. Από τους απευθείας διαλόγους και τις αναφορές πολιτικών δεν υπάρχει καμιά έστω και υπόνοια -ούτε εκ των δικαστών που συνέταξαν τη δικογραφία- ότι κάποιος πολιτικός έπαιρνε λεφτά για λογαριασμό του. Ναι, ζητάγανε ρουσφέτια, διοικητικές παρεκκλίσεις σε κάποιες περιπτώσεις παρανόμως, σε άλλες όχι, για χάρη αγροτών-ψηφοφόρων τους, αλλά όχι προς ίδιον οικονομικό όφελος. Πολιτικό όφελος ναι, αφού εμπλέκονται βουλευτές αγροτικών περιοχών να μεσολαβούν στον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ για πελάτες-ψηφοφόρους, Σέρρες, Λάρισα, Τρίκαλα κ.λπ. Β. Ο δικαστικός λειτουργός που έχει συντάξει τη δικογραφία θυμίζει εντόνως τη λογική του πολιτικά αείμνηστου Μίμη Παπαγγελόπουλου «φάε μια δίωξη και τράβα στο ακροατήριο να βρεις το δίκιο σου». Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι τηλεφωνήματα (αλλά και email) για ρουσφέτια από αυτά που δεν υπάρχει βουλευτής στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου να μην έχει ζητήσει από συστάσεως του ελληνικού κράτους σε κρατική υπηρεσία, ειδικά όταν είναι κυβερνητικός. Ας μην κάνουν τους ανήξερους και τις παρθένες για αυτά, όχι μόνο οι Πασόκοι που κυβέρνησαν με τα νταραβέρια 20 χρόνια, αλλά κυρίως οι παλαιοδεξιοί που «εφηύραν» το κομματικό κράτος λάφυρο. Οι Καραμανλήδες, που ακόμα και σήμερα είναι βουτηγμένοι στα ρουσφέτια, οι Παυλόπουλοι που διόρισαν καμιά 250 χιλιάδες κομματικούς επί κυβερνήσεως «Κ.Κ. Ραφήνας» και ο Σαμαράς που μέχρι να τσακωθεί με τον Μητσοτάκη έπαιρνε τηλέφωνο το Μέγαρο Μαξίμου και τους υπουργούς της ΝΔ και ζητούσε ένα ρουσφέτι την ημέρα. Δεν λέω ότι το θέαμα με τις συνομιλίες για τα ρουσφέτια αρμόζει σε κυβέρνηση του 2026 και επίσης δεν απαρνούμαι ότι κάποια ίσως ενέχουν και ποινική διάσταση. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας νομικός που να τα διάβασε και να μη λέει ότι βαριά βαριά στέκουν ένα-δύο περιπτώσεις για δίωξη σε νυν και πρώην βουλευτές, από τους 20 συνολικά που αναφέρονται.Κυβέρνηση υπό ομηρία;-Γ. Μια άλλη διάσταση του θέματος είναι η τακτική που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το προηγούμενο καλοκαίρι, η οποία ούτε επίτηδες να το κάνει για να διαλύσει μια κυβέρνηση. Δεν λέω, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα με τις απομαγνητοφωνήσεις, τις παραγραφές, τις στοιχειοθετήσεις των αδικημάτων κ.λπ., αλλά αλήθεια τώρα δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με αυτή την τακτική; Δεν αντιλαμβάνονται ότι με το λίγο λίγο κάθε τόσο μαρτύριο της σταγόνας τινάζουν μια κυβέρνηση στον αέρα και παρεμβαίνουν έτσι στην πολιτική ζωή της χώρας-μέλους; Δηλαδή, τι θα γινόταν αν αντί για τη σαλαμοποίηση της υπόθεσης έστελναν μια και έξω τα πάντα ώστε να ξέρουν όλοι τι μέλλει γενέσθαι;Δικογραφίες σε δόσεις-Αν πάντως στην κυβέρνηση έχουν αγωνία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει και άλλα τεύχη το επόμενο διάστημα. Π.χ. θρυλείται ότι τον Μάιο έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ3 που περιλαμβάνει 5-6 βουλευτές ακόμα, εξ ου και "φαγώθηκε" προληπτικά στον ανασχηματισμό ο υφυπουργός Κέλλας από τη Λάρισα.Μ.Μ λάθος όλο…-Τέλος, ας πάμε σε αυτούς που έχουν την ευθύνη και φυσικά πάνω τους θα σκάσει όλος αυτός ο -κατά την γνώμη μου- εντελώς λάθος χειρισμός της υπόθεσης από την πρώτη δόση του περσινού καλοκαιριού (ΟΠΕΚΕΠΕ1) και αφού ανατρέξουμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν μιας άλλης πολύ πιο σοβαρής υπόθεσης, εκείνης των Τεμπών. Πριν από περίπου 13 μήνες ο Μητσοτάκης έσπευσε εν θερμώ να δώσει μια συνέντευξη (στον Σρόιτερ) στην οποία σχεδόν αποδεχόταν τις φήμες ότι το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ (επιτροπή-παρωδία για το τραγικό δυστύχημα) ανέφερε ότι υπήρχε παράνομο ξυλόλιο στα βαγόνια του τρένου και έτσι ανατινάχθηκαν άνθρωποι από την έκρηξη. Η κυβέρνηση τότε μπήκε σε μια τεράστια περιδίνηση, να το πω απλά ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Το Μ.Μ λοιπόν, όπως αποδείχθηκε, είχε προφανέστατα λάθος πληροφόρηση ή εκτίμηση και πίστευε σε κάτι το οποίο δεν υπήρχε και ήταν κατασκεύασμα της Ζωίτσας, της προέδρου Μαρίας και όλης της παρέας που έχει λυσσάξει να ρίξει τον Μητσοτάκη. Η απόδειξη είναι ότι τρεις μήνες μετά βγήκε και το βίντεο που έδειχνε ότι τα βαγόνια που υποτίθεται ότι ήταν γεμάτα από παράνομο ξυλόλιο δεν είχαν τίποτα και αυτό ήταν πασιφανές αφού αυτά τα βαγόνια ήταν ανοιχτά, δηλαδή ήταν κάτι σαν καρότσες. Πριν κατατεθεί το βίντεο με τα ανοιχτά άδεια βαγόνια υπήρχε στη δικογραφία όλο αυτό το αποδεικτικό υλικό σε φωτογραφίες. Όταν έγινε το δυστύχημα, αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέως είχαν φωτογραφήσει τα πάντα και τα είχαν συμπεριλάβει στον φάκελο των Τεμπών, όπως είναι απολύτως λογικό. Παρά ταύτα κανείς δεν είπε στον πρωθυπουργό της χώρας το αυτονόητο, κανείς δεν τον ενημέρωσε ώστε να μην αποδεχθεί δημοσίως ψευδείς θεωρίες. Λοιπόν, δίχως να συγκρίνω τα Τέμπη του ξυλολίου με τη σημερινή υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρώ ότι και τώρα οι χειρισμοί είναι ατζαμίδικοι και δεν γίνεται να τσουβαλιάζεται η… μισή κοινοβουλευτική σου ομάδα γιατί έπαιρναν τηλέφωνα εξυπηρέτησης -έστω κακώς- των ψηφοφόρων της παράταξής σου. Άλλο ρουσφετολόγος κι άλλο κλέφτης.Το διάγγελμα-Με πολλούς ανθρώπους μίλησε όλες αυτές τις μέρες ο Κ.Μ και πολλά πράγματα άκουσε. Έχει στο μυαλό του, μου λένε, σχηματοποιήσει ένα πολιτικό περίβλημα, καθώς πρέπει να δώσει και ένα πολιτικό αφήγημα τόσο στους πολίτες όσο και στα στελέχη της ΝΔ που "τρώνε ξύλο" στα πάνελ, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει να ανακοινώσει κάποια απτή πρωτοβουλία, αλλά περισσότερο θα υπενθυμίσει τις τομές στο βαθύ κράτος που έκανε τα προηγούμενα χρόνια η ΝΔ και θα περιγράψει τα στοιχήματα για το μέλλον. Άλλωστε και η ατζέντα των επόμενων εκλογών θα περιλαμβάνει τέτοιες τομές, όπως η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που ακόμα δεν έχει "δείξει", καθώς δεν έχουν γίνει αιτήσεις και πληρωμές το τρέχον έτος.Χατζηδάκης-Μαξίμου