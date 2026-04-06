Το διάγγελμα, τα ρουσφέτια, η ομηρία, το δόγμα Μίμη «τράβα στο ακροατήριο», οι κραυγές και ψίθυροι της γαλάζιας Κ.Ο, πουλήθηκε η Alpha Trust
Χαίρετε και καλή Μεγάλη Εβδομάδα, αν και δείχνει να μας τα χαλάει λίγο ο καιρός από θερμοκρασίες και θάλασσες χωρίς να είναι βέβαιο, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από αύριο
Να πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα και μάλιστα στις δικαστικές εμπλοκές ξεκινώντας από τη βασικότερη που είναι… εκείνη της Ιωάννας Τούνη που την έχωσαν μέσα, έστω για λίγες ώρες, γιατί βιντεοσκοπούσε (η φουκαριάρα) σ' ένα μαγαζί τον τύπο που της έκανε revenge porn! Και έτσι αποδεικνύεται ότι σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι σου ξημερώνει. Πάμε τώρα σε μια άλλη δικαστική-πολιτική περιπέτεια που ζούμε από την προηγούμενη εβδομάδα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ2, την οποία μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, μερικές διαπιστώσεις από όσα έχουμε διαβάσει έως τώρα:
Τα ρουσφέτια και το «δόγμα Μίμη Παπαγγελόπουλου»
-Α. Από τους απευθείας διαλόγους και τις αναφορές πολιτικών δεν υπάρχει καμιά έστω και υπόνοια -ούτε εκ των δικαστών που συνέταξαν τη δικογραφία- ότι κάποιος πολιτικός έπαιρνε λεφτά για λογαριασμό του. Ναι, ζητάγανε ρουσφέτια, διοικητικές παρεκκλίσεις σε κάποιες περιπτώσεις παρανόμως, σε άλλες όχι, για χάρη αγροτών-ψηφοφόρων τους, αλλά όχι προς ίδιον οικονομικό όφελος. Πολιτικό όφελος ναι, αφού εμπλέκονται βουλευτές αγροτικών περιοχών να μεσολαβούν στον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ για πελάτες-ψηφοφόρους, Σέρρες, Λάρισα, Τρίκαλα κ.λπ. Β. Ο δικαστικός λειτουργός που έχει συντάξει τη δικογραφία θυμίζει εντόνως τη λογική του πολιτικά αείμνηστου Μίμη Παπαγγελόπουλου «φάε μια δίωξη και τράβα στο ακροατήριο να βρεις το δίκιο σου». Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι τηλεφωνήματα (αλλά και email) για ρουσφέτια από αυτά που δεν υπάρχει βουλευτής στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου να μην έχει ζητήσει από συστάσεως του ελληνικού κράτους σε κρατική υπηρεσία, ειδικά όταν είναι κυβερνητικός. Ας μην κάνουν τους ανήξερους και τις παρθένες για αυτά, όχι μόνο οι Πασόκοι που κυβέρνησαν με τα νταραβέρια 20 χρόνια, αλλά κυρίως οι παλαιοδεξιοί που «εφηύραν» το κομματικό κράτος λάφυρο. Οι Καραμανλήδες, που ακόμα και σήμερα είναι βουτηγμένοι στα ρουσφέτια, οι Παυλόπουλοι που διόρισαν καμιά 250 χιλιάδες κομματικούς επί κυβερνήσεως «Κ.Κ. Ραφήνας» και ο Σαμαράς που μέχρι να τσακωθεί με τον Μητσοτάκη έπαιρνε τηλέφωνο το Μέγαρο Μαξίμου και τους υπουργούς της ΝΔ και ζητούσε ένα ρουσφέτι την ημέρα. Δεν λέω ότι το θέαμα με τις συνομιλίες για τα ρουσφέτια αρμόζει σε κυβέρνηση του 2026 και επίσης δεν απαρνούμαι ότι κάποια ίσως ενέχουν και ποινική διάσταση. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας νομικός που να τα διάβασε και να μη λέει ότι βαριά βαριά στέκουν ένα-δύο περιπτώσεις για δίωξη σε νυν και πρώην βουλευτές, από τους 20 συνολικά που αναφέρονται.
Κυβέρνηση υπό ομηρία;
-Γ. Μια άλλη διάσταση του θέματος είναι η τακτική που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το προηγούμενο καλοκαίρι, η οποία ούτε επίτηδες να το κάνει για να διαλύσει μια κυβέρνηση. Δεν λέω, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα με τις απομαγνητοφωνήσεις, τις παραγραφές, τις στοιχειοθετήσεις των αδικημάτων κ.λπ., αλλά αλήθεια τώρα δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με αυτή την τακτική; Δεν αντιλαμβάνονται ότι με το λίγο λίγο κάθε τόσο μαρτύριο της σταγόνας τινάζουν μια κυβέρνηση στον αέρα και παρεμβαίνουν έτσι στην πολιτική ζωή της χώρας-μέλους; Δηλαδή, τι θα γινόταν αν αντί για τη σαλαμοποίηση της υπόθεσης έστελναν μια και έξω τα πάντα ώστε να ξέρουν όλοι τι μέλλει γενέσθαι;
Δικογραφίες σε δόσεις
-Αν πάντως στην κυβέρνηση έχουν αγωνία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει και άλλα τεύχη το επόμενο διάστημα. Π.χ. θρυλείται ότι τον Μάιο έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ3 που περιλαμβάνει 5-6 βουλευτές ακόμα, εξ ου και "φαγώθηκε" προληπτικά στον ανασχηματισμό ο υφυπουργός Κέλλας από τη Λάρισα.
Μ.Μ λάθος όλο…
-Τέλος, ας πάμε σε αυτούς που έχουν την ευθύνη και φυσικά πάνω τους θα σκάσει όλος αυτός ο -κατά την γνώμη μου- εντελώς λάθος χειρισμός της υπόθεσης από την πρώτη δόση του περσινού καλοκαιριού (ΟΠΕΚΕΠΕ1) και αφού ανατρέξουμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν μιας άλλης πολύ πιο σοβαρής υπόθεσης, εκείνης των Τεμπών. Πριν από περίπου 13 μήνες ο Μητσοτάκης έσπευσε εν θερμώ να δώσει μια συνέντευξη (στον Σρόιτερ) στην οποία σχεδόν αποδεχόταν τις φήμες ότι το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ (επιτροπή-παρωδία για το τραγικό δυστύχημα) ανέφερε ότι υπήρχε παράνομο ξυλόλιο στα βαγόνια του τρένου και έτσι ανατινάχθηκαν άνθρωποι από την έκρηξη. Η κυβέρνηση τότε μπήκε σε μια τεράστια περιδίνηση, να το πω απλά ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Το Μ.Μ λοιπόν, όπως αποδείχθηκε, είχε προφανέστατα λάθος πληροφόρηση ή εκτίμηση και πίστευε σε κάτι το οποίο δεν υπήρχε και ήταν κατασκεύασμα της Ζωίτσας, της προέδρου Μαρίας και όλης της παρέας που έχει λυσσάξει να ρίξει τον Μητσοτάκη. Η απόδειξη είναι ότι τρεις μήνες μετά βγήκε και το βίντεο που έδειχνε ότι τα βαγόνια που υποτίθεται ότι ήταν γεμάτα από παράνομο ξυλόλιο δεν είχαν τίποτα και αυτό ήταν πασιφανές αφού αυτά τα βαγόνια ήταν ανοιχτά, δηλαδή ήταν κάτι σαν καρότσες. Πριν κατατεθεί το βίντεο με τα ανοιχτά άδεια βαγόνια υπήρχε στη δικογραφία όλο αυτό το αποδεικτικό υλικό σε φωτογραφίες. Όταν έγινε το δυστύχημα, αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέως είχαν φωτογραφήσει τα πάντα και τα είχαν συμπεριλάβει στον φάκελο των Τεμπών, όπως είναι απολύτως λογικό. Παρά ταύτα κανείς δεν είπε στον πρωθυπουργό της χώρας το αυτονόητο, κανείς δεν τον ενημέρωσε ώστε να μην αποδεχθεί δημοσίως ψευδείς θεωρίες. Λοιπόν, δίχως να συγκρίνω τα Τέμπη του ξυλολίου με τη σημερινή υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρώ ότι και τώρα οι χειρισμοί είναι ατζαμίδικοι και δεν γίνεται να τσουβαλιάζεται η… μισή κοινοβουλευτική σου ομάδα γιατί έπαιρναν τηλέφωνα εξυπηρέτησης -έστω κακώς- των ψηφοφόρων της παράταξής σου. Άλλο ρουσφετολόγος κι άλλο κλέφτης.
Το διάγγελμα
-Με πολλούς ανθρώπους μίλησε όλες αυτές τις μέρες ο Κ.Μ και πολλά πράγματα άκουσε. Έχει στο μυαλό του, μου λένε, σχηματοποιήσει ένα πολιτικό περίβλημα, καθώς πρέπει να δώσει και ένα πολιτικό αφήγημα τόσο στους πολίτες όσο και στα στελέχη της ΝΔ που "τρώνε ξύλο" στα πάνελ, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει να ανακοινώσει κάποια απτή πρωτοβουλία, αλλά περισσότερο θα υπενθυμίσει τις τομές στο βαθύ κράτος που έκανε τα προηγούμενα χρόνια η ΝΔ και θα περιγράψει τα στοιχήματα για το μέλλον. Άλλωστε και η ατζέντα των επόμενων εκλογών θα περιλαμβάνει τέτοιες τομές, όπως η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που ακόμα δεν έχει "δείξει", καθώς δεν έχουν γίνει αιτήσεις και πληρωμές το τρέχον έτος.
Χατζηδάκης-Μαξίμου
-Α. Από τους απευθείας διαλόγους και τις αναφορές πολιτικών δεν υπάρχει καμιά έστω και υπόνοια -ούτε εκ των δικαστών που συνέταξαν τη δικογραφία- ότι κάποιος πολιτικός έπαιρνε λεφτά για λογαριασμό του. Ναι, ζητάγανε ρουσφέτια, διοικητικές παρεκκλίσεις σε κάποιες περιπτώσεις παρανόμως, σε άλλες όχι, για χάρη αγροτών-ψηφοφόρων τους, αλλά όχι προς ίδιον οικονομικό όφελος. Πολιτικό όφελος ναι, αφού εμπλέκονται βουλευτές αγροτικών περιοχών να μεσολαβούν στον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ για πελάτες-ψηφοφόρους, Σέρρες, Λάρισα, Τρίκαλα κ.λπ. Β. Ο δικαστικός λειτουργός που έχει συντάξει τη δικογραφία θυμίζει εντόνως τη λογική του πολιτικά αείμνηστου Μίμη Παπαγγελόπουλου «φάε μια δίωξη και τράβα στο ακροατήριο να βρεις το δίκιο σου». Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι τηλεφωνήματα (αλλά και email) για ρουσφέτια από αυτά που δεν υπάρχει βουλευτής στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου να μην έχει ζητήσει από συστάσεως του ελληνικού κράτους σε κρατική υπηρεσία, ειδικά όταν είναι κυβερνητικός. Ας μην κάνουν τους ανήξερους και τις παρθένες για αυτά, όχι μόνο οι Πασόκοι που κυβέρνησαν με τα νταραβέρια 20 χρόνια, αλλά κυρίως οι παλαιοδεξιοί που «εφηύραν» το κομματικό κράτος λάφυρο. Οι Καραμανλήδες, που ακόμα και σήμερα είναι βουτηγμένοι στα ρουσφέτια, οι Παυλόπουλοι που διόρισαν καμιά 250 χιλιάδες κομματικούς επί κυβερνήσεως «Κ.Κ. Ραφήνας» και ο Σαμαράς που μέχρι να τσακωθεί με τον Μητσοτάκη έπαιρνε τηλέφωνο το Μέγαρο Μαξίμου και τους υπουργούς της ΝΔ και ζητούσε ένα ρουσφέτι την ημέρα. Δεν λέω ότι το θέαμα με τις συνομιλίες για τα ρουσφέτια αρμόζει σε κυβέρνηση του 2026 και επίσης δεν απαρνούμαι ότι κάποια ίσως ενέχουν και ποινική διάσταση. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας νομικός που να τα διάβασε και να μη λέει ότι βαριά βαριά στέκουν ένα-δύο περιπτώσεις για δίωξη σε νυν και πρώην βουλευτές, από τους 20 συνολικά που αναφέρονται.
-Γ. Μια άλλη διάσταση του θέματος είναι η τακτική που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το προηγούμενο καλοκαίρι, η οποία ούτε επίτηδες να το κάνει για να διαλύσει μια κυβέρνηση. Δεν λέω, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα με τις απομαγνητοφωνήσεις, τις παραγραφές, τις στοιχειοθετήσεις των αδικημάτων κ.λπ., αλλά αλήθεια τώρα δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με αυτή την τακτική; Δεν αντιλαμβάνονται ότι με το λίγο λίγο κάθε τόσο μαρτύριο της σταγόνας τινάζουν μια κυβέρνηση στον αέρα και παρεμβαίνουν έτσι στην πολιτική ζωή της χώρας-μέλους; Δηλαδή, τι θα γινόταν αν αντί για τη σαλαμοποίηση της υπόθεσης έστελναν μια και έξω τα πάντα ώστε να ξέρουν όλοι τι μέλλει γενέσθαι;
-Αν πάντως στην κυβέρνηση έχουν αγωνία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει και άλλα τεύχη το επόμενο διάστημα. Π.χ. θρυλείται ότι τον Μάιο έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ3 που περιλαμβάνει 5-6 βουλευτές ακόμα, εξ ου και "φαγώθηκε" προληπτικά στον ανασχηματισμό ο υφυπουργός Κέλλας από τη Λάρισα.
-Τέλος, ας πάμε σε αυτούς που έχουν την ευθύνη και φυσικά πάνω τους θα σκάσει όλος αυτός ο -κατά την γνώμη μου- εντελώς λάθος χειρισμός της υπόθεσης από την πρώτη δόση του περσινού καλοκαιριού (ΟΠΕΚΕΠΕ1) και αφού ανατρέξουμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν μιας άλλης πολύ πιο σοβαρής υπόθεσης, εκείνης των Τεμπών. Πριν από περίπου 13 μήνες ο Μητσοτάκης έσπευσε εν θερμώ να δώσει μια συνέντευξη (στον Σρόιτερ) στην οποία σχεδόν αποδεχόταν τις φήμες ότι το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ (επιτροπή-παρωδία για το τραγικό δυστύχημα) ανέφερε ότι υπήρχε παράνομο ξυλόλιο στα βαγόνια του τρένου και έτσι ανατινάχθηκαν άνθρωποι από την έκρηξη. Η κυβέρνηση τότε μπήκε σε μια τεράστια περιδίνηση, να το πω απλά ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Το Μ.Μ λοιπόν, όπως αποδείχθηκε, είχε προφανέστατα λάθος πληροφόρηση ή εκτίμηση και πίστευε σε κάτι το οποίο δεν υπήρχε και ήταν κατασκεύασμα της Ζωίτσας, της προέδρου Μαρίας και όλης της παρέας που έχει λυσσάξει να ρίξει τον Μητσοτάκη. Η απόδειξη είναι ότι τρεις μήνες μετά βγήκε και το βίντεο που έδειχνε ότι τα βαγόνια που υποτίθεται ότι ήταν γεμάτα από παράνομο ξυλόλιο δεν είχαν τίποτα και αυτό ήταν πασιφανές αφού αυτά τα βαγόνια ήταν ανοιχτά, δηλαδή ήταν κάτι σαν καρότσες. Πριν κατατεθεί το βίντεο με τα ανοιχτά άδεια βαγόνια υπήρχε στη δικογραφία όλο αυτό το αποδεικτικό υλικό σε φωτογραφίες. Όταν έγινε το δυστύχημα, αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέως είχαν φωτογραφήσει τα πάντα και τα είχαν συμπεριλάβει στον φάκελο των Τεμπών, όπως είναι απολύτως λογικό. Παρά ταύτα κανείς δεν είπε στον πρωθυπουργό της χώρας το αυτονόητο, κανείς δεν τον ενημέρωσε ώστε να μην αποδεχθεί δημοσίως ψευδείς θεωρίες. Λοιπόν, δίχως να συγκρίνω τα Τέμπη του ξυλολίου με τη σημερινή υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρώ ότι και τώρα οι χειρισμοί είναι ατζαμίδικοι και δεν γίνεται να τσουβαλιάζεται η… μισή κοινοβουλευτική σου ομάδα γιατί έπαιρναν τηλέφωνα εξυπηρέτησης -έστω κακώς- των ψηφοφόρων της παράταξής σου. Άλλο ρουσφετολόγος κι άλλο κλέφτης.
-Με πολλούς ανθρώπους μίλησε όλες αυτές τις μέρες ο Κ.Μ και πολλά πράγματα άκουσε. Έχει στο μυαλό του, μου λένε, σχηματοποιήσει ένα πολιτικό περίβλημα, καθώς πρέπει να δώσει και ένα πολιτικό αφήγημα τόσο στους πολίτες όσο και στα στελέχη της ΝΔ που "τρώνε ξύλο" στα πάνελ, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει να ανακοινώσει κάποια απτή πρωτοβουλία, αλλά περισσότερο θα υπενθυμίσει τις τομές στο βαθύ κράτος που έκανε τα προηγούμενα χρόνια η ΝΔ και θα περιγράψει τα στοιχήματα για το μέλλον. Άλλωστε και η ατζέντα των επόμενων εκλογών θα περιλαμβάνει τέτοιες τομές, όπως η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που ακόμα δεν έχει "δείξει", καθώς δεν έχουν γίνει αιτήσεις και πληρωμές το τρέχον έτος.
-Χθες πάντως στον ΣΚΑΪ ο Χατζηδάκης έκανε μια ουσιαστική διάκριση στις περιπτώσεις των βουλευτών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και είπε λογικά ότι π.χ. οι περιπτώσεις του Τσιάρα με το αυλάκι των 190 ευρώ και του Βαρτζόπουλου που στέλνει ένα sms και ρωτάει αν γίνεται κάτι, δεν είναι ίδιες με κάποιον που κατηγορείται για κακούργημα. Κάτι παρόμοιο είχε πει και ο Μαρινάκης το Σάββατο, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να γίνει ανθρωποφαγία. Βέβαια, το Μ.Μ... ανησύχησε με την αναφορά Χατζηδάκη, με πηγή να λέει ότι "η γραμμή μας δεν είναι αυτή", προσθέτοντας ότι ο Μαρινάκης έχει πει ότι θα γίνουν άρσεις ασυλίας για όλους.
Η παγίδα με τις άρσεις
-Μιας και λέμε για τους βουλευτές της ΝΔ, πρέπει να σας πω ότι πολλοί -ειδικά αυτοί που έχουν μάλλον αστείες περιπτώσεις στη δικογραφία- προβληματίζονται βλέποντας την πρακτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και συζητώντας με τους νομικούς τους παραστάτες αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο να αρθεί η ασυλία τους μετά το Πάσχα και εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην τους καλέσει για απολογία, αλλά να ασκήσει κατευθείαν δίωξη, έστω για πλημμέλημα. Και θα πρέπει αυτοί μετά να πάνε να κάνουν εκλογές με την κατηγορία στην πλάτη, αν και το Μ.Μ "μοιράζει" διαβεβαιώσεις ότι στη συντριπτική πλειοψηφία δεν τίθεται θέμα για τα ψηφοδέλτια. Μ' αυτά και μ' αυτά ακούω ψίθυρους ότι πολλοί βουλευτές σκέφτονται να μη στηρίξουν την άρση ασυλίας συναδέλφων τους που θεωρούν ότι δεν έχουν κάτι επιλήψιμο και έχουν απλώς μεταφέρει ένα αίτημα, όπως θα έκαναν όλοι τους.
Συνάντηση για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας
-Σήμερα στο υπουργείο Ενέργειας θα συναντηθούν Παπασταύρου, Θεοδωρικάκος και Θεοδωρόπουλος για τα μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή της.
Το νέο deal της αγοράς είναι η Alpha Trust
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από μια ενδιαφέρουσα είδηση για ένα deal που αφορά το ιερό δισκοπότηρο (λόγω της πολιορκίας που δέχθηκε από ενδιαφερόμενους αγοραστές) του asset managment της Alpha Trust. Ποιος δημοσίευσε τελευταία προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις; Η Alpha Trust. Για ποιον λόγο δημοσιεύονται συνήθως προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις; Για να διακοπεί η κλειστή περίοδος κατά την οποία οι βασικοί μέτοχοι και το managment δεν μπορούν να κάνουν πωλήσεις μετοχών. Ο Φαίδων Ταμβακάκης μέχρι τώρα συζητούσε για την Alpha Trust αλλά δεν πουλούσε, τώρα άλλαξε και πουλάει χωρίς να το συζητάει.
Νέα παράταση για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο
-Στην τρίτη παράταση του χρονοδιαγράμματος για τον νέο διαγωνισμό αξιοποίησης του «Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου Αττικής» προχώρησε το Υπερταμείο. Η προηγούμενη είχε αποφασιστεί στα μέσα Μαρτίου και η πρώτη παράταση στις αρχές Φεβρουαρίου. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την υποβολή προσφορών για το ακίνητο στις 27/3/2026 και μετά τις παρατάσεις η προθεσμία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2026. Με βάση τους όρους του διαγωνισμού, η αξιοποίηση θα γίνει μέσω σύστασης και μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος επιφανείας επί του ακινήτου για 99 χρόνια. Ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε ακυρωθεί (όπως και ο αντίστοιχος του 2014) καθώς έπειτα από αντιδράσεις, μεταξύ άλλων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, το ΣτΕ δεν ενέκρινε το ΕΣΧΑΔΑ για το ολυμπιακό ακίνητο. Το Σχέδιο προέβλεπε τη μετατροπή του σε θεματικό πάρκο, με βασική διατήρηση της αθλητικής ιππασίας σε μέρος της έκτασης και ανάπτυξη αθλητικών, ήπιων εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων στο υπόλοιπο. Το Ιππικό Κέντρο, που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έλαβε φαραωνικών διαστάσεων έκταση, πιθανόν λόγω της… τεράστιας δημοφιλίας του αθλήματος στην Ελλάδα, αλλά έκτοτε έχει πρακτικά παραδοθεί στη φθορά. Διαθέτει συνολική επιφάνεια 1.000 στρέμματα από τα οποία αξιοποιήσιμα για τον επενδυτή είναι περίπου 600 και περιλαμβάνει αρένα jumbing με 6.000 θεατές, αρένα dressage για 2.000 θεατές, κλειστή αρένα για 2.000 θεατές, τέσσερις αρένες προπόνησης, συγκρότημα στάβλων 9.000 τ.μ., γραφεία, υπαίθριους χώρους στάθμευσης και… ελικοδρόμιο.
Οι ζημίες των μεγάλων κεντρικών τραπεζών και το μέρισμα της ΤτΕ
-Ενώ οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου μετρούν ζημίες δισεκατομμυρίων, η Τράπεζα της Ελλάδος συγκαλεί σήμερα την 93η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με θετικό πρόσημο και μέρισμα στον κύριο μέτοχό της, το Ελληνικό Δημόσιο. Οι αθροιστικές ζημίες της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας FED, αγγίζουν τα 245 δισ. δολάρια. H FED πληρώνει στις εμπορικές τράπεζες υψηλούς τόκους στα διακρατούμενα αποθεματικά τους, αλλά τα ομόλογα που αγόρασε σε εποχές μηδενικών επιτοκίων, αποδίδουν ελάχιστα. Το ίδιο συμβαίνει και στη Φρανκφούρτη. Η ΕΚΤ, για το 2025, καταγράφει ζημίες 1,254 δισ. ευρώ. Οι ζημίες αυτές είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τη ζημία των 7,944 δισ. ευρώ του 2024, λόγω κυρίως της μείωσης των καθαρών δαπανών για τόκους. Είναι όμως η τρίτη διαδοχική ελλειμματική χρονιά για την ΕΚΤ και γι’ αυτό δεν υπήρξε -πάλι- διανομή κερδών στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης για το 2025. Η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται σε ένα διαφορετικό σύμπαν. Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2025 ανήλθαν σε 880,8 εκατ. ευρώ, από 436 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενώ τα κέρδη χρήσεως διαμορφώθηκαν σε 257,7 εκατ. ευρώ. Η γενική συνέλευση των μετόχων της καλείται να εγκρίνει μέρισμα 0,6720 ευρώ ανά μετοχή και μεταφορά 244,4 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο. Για τη χρήση 2025, το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς γενικής κυβέρνησης εισέπραξαν 353,4 εκατ. ευρώ από τις καταθέσεις τους στην ΤτΕ οι οποίες εκτοκίζονται στο ανώτατο επιτρεπτό επιτόκιο της ΕΚΤ. Το συνολικό ωφέλιμο αποτύπωμα για τα δημόσια οικονομικά ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ. Η ΤτΕ δεν υλοποίησε μαζικά προγράμματα αγοράς ομολόγων, επομένως δεν κουβαλά στον ισολογισμό της το βαρύ κόστος του χαμηλού επιτοκιακού χρέους που «ανεβάζει» τώρα τις υποχρεώσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Τα αποθέματα ασφαλείας της ΤτΕ διαμορφώθηκαν σε 21,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 15,8 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.
Τα νερά που ήρθαν και οι αστερίσκοι στο έργο του μισού δισ.
-Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών άφησαν πίσω τους ένα ισχυρό αποτύπωμα. Από τη μία πλευρά, προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές και, δυστυχώς, ανθρώπινες απώλειες, αναδεικνύοντας τη σφοδρότητα των φαινομένων. Από την άλλη, αποδείχθηκαν σωτήριες για ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα του λεκανοπεδίου Αττικής: τη λειψυδρία. Οι ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς προστέθηκαν περίπου 90 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού σε σχέση με τον φτωχικό περσινό Απρίλιο, εκ των οποίων πάνω από 20 εκατομμύρια μπήκαν στις «δεξαμενές» μόνο την τελευταία εβδομάδα, μια πολύτιμη ανάσα για τον μεγαλύτερο αστικό ιστό της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Όπως επισημαίνουν, μια πρόσκαιρη βελτίωση δεν αρκεί για να σημάνει λήξη συναγερμού, καθώς η επάρκεια των υδάτινων πόρων μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον οι βροχοπτώσεις έχουν διάρκεια και συνέπεια. Ο ένας επομένως προβληματισμός αφορά τη διατήρηση των πολύτιμων βροχοπτώσεων. Ο άλλος αφορά τα έργα της ΕΥΔΑΠ. Πρόσωπα με άμεση γνώση των εξελίξεων βάζουν αρκετούς «αστερίσκους» γύρω από τη μεγάλη επένδυση ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, που είχε ανακοινωθεί πέρσι, όταν η χώρα βίωνε το «μαρτύριο της σταγόνας». Πρόκειται για το έργο «Εύρυτος», το μεγάλο χαρτί για την υδροδότηση της Αττικής που όμως ήδη συναντά αντιστάσεις. Η σύνδεση των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη με τον ταμιευτήρα του Εύηνου προβλέπεται να γίνει μέσω δύο διαδοχικών σηράγγων, μήκους 14 και 6 χιλιομέτρων αντίστοιχα, με διάμετρο 4 μέτρων και παροχετευτικότητα που φτάνει τα 27 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Οι σήραγγες σχεδιάζονται σε τέτοιο υψόμετρο ώστε να αντλούν νερό μόνο όταν αυξάνεται η στάθμη των ποταμών λόγω βροχοπτώσεων, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη οικολογική παροχή. Με την ολοκλήρωση του έργου, εκτιμάται ότι θα μπορούν να εξασφαλίζονται έως και 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως, μια ποσότητα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την υδροδότηση της Αττικής. Ωστόσο, οι τοπικές κοινωνίες δεν βλέπουν με καλό μάτι το έργο - και αυτό μόνο απαρατήρητο δεν περνά. Ήδη, δήμοι όπως το Καρπενήσι και τα Άγραφα, μαζί με παραγωγικούς φορείς, προειδοποιούν για περιβαλλοντική επιβάρυνση και σοβαρά πλήγματα στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Οι ενστάσεις αυτές, που αφορούν τη μερική εκτροπή και μεταφορά υδάτων από τον Καρπενησιώτη και τον Κρικελιώτη προς τον Εύηνο, διαμορφώνουν ένα σκηνικό συγκρούσεων, το οποίο αναμένεται να ενταθεί όσο το έργο προχωρά προς υλοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, στελέχη με γνώση των εξελίξεων εκτιμούν ότι ένα τέτοιο έργο δύσκολα μπορεί να προχωρήσει πριν από την κάλπη. Έτσι, ενώ η φύση έδωσε μια πολύτιμη ανάσα στα υδατικά αποθέματα, το μεγάλο στοίχημα της υδροδότησης της Αττικής παραμένει ανοιχτό και άμεσα συνδεδεμένο με πολιτικές ισορροπίες, κοινωνικές αντιδράσεις και κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον.
Tα κέρδη του Μητροπολιτικού κολεγίου
-Σε ενίσχυση της θέσης του λόγω και των συνεργειών με το πανεπιστήμιο του Keele (που ήδη από πέρυσι έγινε το πρώτο δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο το οποίο έλαβε επίσημη άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για μη κρατικά πανεπιστήμια) προσβλέπει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο /Αlphabet Education - μέλoς του χαρτοφυλακίου της BC Partners. Η εταιρεία είχε για την οικονομική χρήση 1/7/2024- 30.06.2025 κύκλο εργασιών στα 54,27 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους στα 12,97 εκατ. ευρώ τα οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμα με την αμέσως προηγούμενη χρήση που ήταν υποδωδεκάμηνη (1/1/2024- 30/6/2024) έχοντας αλλάξει για να συμβαδίζει με την ακαδημαϊκή χρονιά. Τώρα, για την τρέχουσα χρονιά, η διοίκηση -με τον Κωνσταντίνο Ροδόπουλο στη θέση του προέδρου και την Χριστίνα Παρασκευοπούλου στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου- εκτιμά στη σχετική της έκθεση ως «ιδιαίτερα θετικές προοπτικές αναμένοντας ουσιαστική ενίσχυση των εσόδων της, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για τα εκπαιδευτικά της προγράμματα. Περαιτέρω εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά η εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι συνέργειες με το Keele University of Greece ΝΠΠΕ, καθώς και η επέκταση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της μέσω της προσέλκυσης διεθνών σπουδαστών». Πέρυσι ήδη σημειώθηκε περαιτέρω ενίσχυση του αριθμού των ενεργών σπουδαστών σε σχέση με την προηγούμενη ακαδημαϊκή περίοδο και αντίστοιχα έχει συμβεί και φέτος. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2025 το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σύστησε τη θυγατρική εταιρεία Keele University of Greece ΝΠΠΕ με ποσοστό συμμετοχής 100% η οποία απέκτησε άδεια λειτουργίας τον Αύγουστο του 2025 από το υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο των ρυθμίσεων περί μη κρατικών πανεπιστημίων.
H αντεπίθεση της Genco και οι βολές κατά της Diana για φτωχές αποδόσεις
-Η σύγκρουση μεταξύ της Genco Shipping & Trading και της Diana Shipping συμφερόντων της Σεμίραμις Παληού δεν θυμίζει απλώς μια ακόμη ναυτιλιακή διαμάχη. Παραπέμπει σε κλασική Wall Street μάχη ελέγχου με καθαρά οικονομικούς όρους. Η Genco παίζει το πιο ισχυρό της χαρτί: Την απόδοση. Με 213% συνολικό όφελος για τους μετόχους στην πενταετία έναντι 37% της Diana και 75% του S&P 500, η υπερασπιστική γραμμή είναι ξεκάθαρη: «Αν δουλεύει, μην το πειράζεις». Από την άλλη πλευρά, η Diana επιχειρεί ένα επιθετικό takeover σε τιμή που η αγορά, μέσω της διοίκησης της Genco, χαρακτηρίζει ανεπαρκή. Δύο απορριφθείσες προσφορές, με τελευταία στα 23,50 δολάρια ανά μετοχή, δεν δείχνουν διαπραγμάτευση, αλλά πίεση. Το πραγματικό διακύβευμα, ωστόσο, δεν είναι η τιμή αλλά το μοντέλο. Η Genco έχει οικοδομήσει ένα αφήγημα χαμηλής μόχλευσης και υψηλών μερισμάτων, ένα προφίλ που η Wall Street ανταμείβει σε κύκλους αβεβαιότητας. Η προειδοποίηση ότι μια αλλαγή διοίκησης θα μπορούσε να διαβρώσει αυτή τη στρατηγική μεταφράζεται απλά σε risk to yield. Στο παρασκήνιο, η κατηγορία περί «entrenchment» από την Diana είναι τυπική σε proxy fights. Όμως η απάντηση της Genco μετατοπίζει το πεδίο του bras de fer. Δεν πρόκειται για καρέκλες, αλλά για απόδοση κεφαλαίου. Και σε αυτό το πεδίο, οι αριθμοί λειτουργούν ως άμυνα. Η μάχη οδηγείται πλέον σε καθαρά θεσμικό επίπεδο. Ποιος πείθει τους μετόχους ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το ίδιο asset base.
Η εικόνα και η ουσία της ελληνικής ναυπηγικής δραστηριότητας
-Απορία γεννά το πώς ορισμένοι operators στα λιμάνια φαίνεται να έχουν διαφορετικές ερμηνείες στην πράξη. Αναρωτιούνται στελέχη της αγοράς πώς συμβαδίζει η έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και κερδοφορία στην Ελλάδα με την επιλογή προμήθειας ρυμουλκών από το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από την Τουρκία. Κάποιοι, δε, υποστηρίζουν ότι παράλληλα προβάλλεται η εικόνα ελληνικής προέλευσης. Την ίδια στιγμή, η πρωτοβουλία της Onex να προχωρήσει σε πρόγραμμα ναυπήγησης ρυμουλκών με εγχώρια διάσταση δείχνει ότι υπάρχει και εναλλακτική προσέγγιση. Επομένως, προκύπτει το ερώτημα. Πρόκειται για διαφορετικές στρατηγικές επιλογές ή για μια αντίφαση που τελικά επηρεάζει την εικόνα και την ουσία της ελληνικής ναυπηγικής δραστηριότητας; Οι κόντρες φαίνεται ότι θα φουντώσουν στα παρασκήνια της αναβίωσης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.
Πώς οι Greeks στη Wall Street κτίζουν εμπιστοσύνη με τους επενδυτές
-Στην Costamare Inc. και τη Safe Bulkers Inc., το μήνυμα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι σαφές. Oι Έλληνες εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται στη Wall Street ξέρουν καλά ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών χτίζεται με μετρητά και κυρίως με συνέπεια. Στους κύκλους των αναλυτών της Νέας Υόρκης, η Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο «πειθαρχημένα» dividend stories του ναυτιλιακού κλάδου. Η τελευταία ανακοίνωση δεν αιφνιδίασε κανέναν· αντιθέτως, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί με όρους προβλεψιμότητας, επαναληψιμότητας και προτεραιότητας στην ανταμοιβή των μετόχων. Σε μια αγορά containers που έχει περάσει από έντονες διακυμάνσεις μετά την πανδημία, το «σήμα» που στέλνει είναι ότι διαθέτει την απαραίτητη ορατότητα για να στηρίξει τις ταμειακές της ροές. Επίσης, η Safe Bulkers του Πόλυ Β. Χατζηωάννου κινείται σε ένα πιο κυκλικό και συχνά πιο νευρικό, περιβάλλον, αυτό του dry bulk. Ωστόσο, η επιλογή διατήρησης μερίσματος στις προνομιούχες μετοχές δείχνει ότι η διοίκηση επιδιώκει να «κλειδώσει» ένα κοινό επενδυτών που αναζητά σταθερό εισόδημα, ακόμη και όταν οι ναύλοι δεν είναι στα καλύτερά τους. Στη γλώσσα της Wall Street, πρόκειται για μια προσπάθεια εξισορρόπησης ρίσκου: υψηλότερη μεταβλητότητα στο underlying business, αλλά σταθερότητα στην κεφαλαιακή απόδοση.
Ο Παππάς διαβάζει διαφορετικά τους χάρτες της Μέσης Ανατολής
-Στη Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά, φαίνεται πως έχουν αρχίσει να διαβάζουν διαφορετικά τους χάρτες της Μέσης Ανατολής, όχι τους ναυτικούς, αλλά τους γεωπολιτικούς. Η διέλευση και δεύτερου πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ δεν πέρασε απαρατήρητη στα γραφεία των αναλυτών της Wall Street. Όχι γιατί πρόκειται για κάποιο επιχειρησιακό κατόρθωμα, αλλά γιατί, όπως λένε χαμηλόφωνα, «κάποιος έχει σηκώσει το τηλέφωνο πριν σηκώσει άγκυρα». Σε μια περίοδο όπου τα Στενά του Ορμούζ λειτουργούν περισσότερο ως γεωπολιτικό φίλτρο παρά ως απλή θαλάσσια δίοδος, τέτοιες κινήσεις δεν γίνονται χωρίς συνεννόηση. Το Stardust μπορεί να είναι ένα ακόμη Kamsarmax στη μακρά λίστα του στόλου της εισηγμένης εταιρείας, όμως δείχνει ότι η Τεχεράνη δεν κινείται με όρους γενικευμένης αποτροπής. Από τη μία, η ιρανική πλευρά αφήνει χαραμάδες κανονικότητας σε μια κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία και από την άλλη, εταιρείες όπως η Star Bulk, δοκιμάζουν με προσεκτικές κινήσεις τα όρια αυτής της «ελεγχόμενης ανοχής».
Μια ανεμοδαρμένη Κυριακή
-Χθες, Κυριακή το πρωί, ο χειμώνας φεύγοντας άφησε πίσω του ένα μικρό ρεκόρ. Η τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ENEX), έπεσε σε ιστορικά χαμηλά, 31,18 Ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Τη νύχτα φύσηξε πολύ, τα αιολικά πάρκα απέδωσαν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Η ζήτηση, τυπική για Κυριακή, με τη βιομηχανία σε αδράνεια και τις επιχειρήσεις κλειστές, ήταν χαμηλή. Δημιουργήθηκε πλεόνασμα παραγωγής και μαζί με τη χαμηλή ζήτηση έφεραν θεαματική πτώση τιμής (το Σάββατο ήταν 70,29€/ΜWh και την Παρασκευή 129€/MWh). Αν ακόμα στηριζόμασταν στον λιγνίτη, το παλιό μοντέλο που κάποιοι νοσταλγούν, η τιμή θα ήταν γύρω στα 150 €/MWh. Υπάρχει όμως και μια παράμετρος που εξηγεί γιατί αυτές οι τιμές δεν είναι μόνιμη κατάσταση για τον Έλληνα καταναλωτή. Είναι η διασύνδεση της Ελλάδας με ενεργοβόρους γείτονες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία) που απορροφούν την πλεονάζουσα ελληνική παραγωγή, αλλά σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, εξάγουν ακριβή ενέργεια πίσω. Αυτή είναι η παθολογία του ευρωπαϊκού δικτύου για χώρες με ενεργοβόρες βιομηχανίες στη γειτονιά. Χαρακτηριστικό αντίθετο παράδειγμα είναι η Ισπανία. Με ήπιες διασυνδέσεις και μεγάλη αιολική και ηλιακή βάση, καταγράφει σταθερά χαμηλότερες τιμές χονδρικής από την Ελλάδα σε ετήσια βάση. Για την Ελλάδα είναι επείγουσα προτεραιότητα να αποδώσει γρήγορα η αποθήκευση ενέργειας. Οι μπαταρίες που θα κρατούν τον νυχτερινό αέρα για να ηλεκτροδοτήσουν την οικονομία, τη Δευτέρα το πρωί.
Η ελληνική ρομποτική δείχνει τη δύναμή της
-Τρεις μέρες «open house», εξοπλισμός αξίας 10 εκατ. ευρώ σε πλήρη λειτουργία. Η αυτοματοποίηση στη βιομηχανία είναι μονόδρομος. Σε λίγες μέρες η Gizelis Robotics ανοίγει τις πόρτες των εγκαταστάσεών της στο Σχηματάρι Βοιωτίας, για τριήμερο Open House Exhibition, αφιερωμένο αποκλειστικά στο μέλλον της κατεργασίας λαμαρίνας. Η εταιρεία αποτελεί τη νεότερη εταιρεία του ομίλου Γκιζελής ΑΕ, ενός από τους παλαιότερους κατασκευαστές μηχανημάτων επεξεργασίας λαμαρίνας στον κόσμο, με εξαγωγές που ξεπερνούν το 80% της παραγωγής της σε 55 χώρες. Εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο integrator συστημάτων ρομποτικής στην Ελλάδα. Απασχολεί 140 εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης και αναπτύσσεται με ρυθμό 40% για το 2026. Κάθε κατασκευή της φέρει την υπογραφή made in Hellas.EU που τη διαφοροποιεί σε μια αγορά κυριαρχούμενη από ασιατικές και κεντροευρωπαϊκές εταιρείες. Στο Open House, εκατοντάδες επισκέπτες, βιομήχανοι, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί από πανεπιστήμια, πολυτεχνεία και τεχνικές σχολές, καθώς και πολιτικοί, θα παρακολουθήσουν live επιδείξεις του συστήματος Robobend, ρομποτικής κάμψης και συγκόλλησης, καθώς και εφαρμογών offline λογισμικού προγραμματισμού. Ο Ε. Γκιζελής λέει ότι οι επιχειρήσεις που υλοποιούν ψηφιακό παραγωγικό μετασχηματισμό μπορούν να πετύχουν έως +50% επιπλέον παραγωγικό χρόνο μηχανημάτων, τουλάχιστον -10% λιγότερες δαπάνες συντήρησης και +30% βελτίωση στην ποιότητα παραγωγής.
Stagflation: Το «stag» είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι
-Σε περίπου δύο εβδομάδες, στις 29 Απριλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα συνεδριάσει υπό ασυνήθιστη πίεση. Στην τελευταία συνεδρίαση του Μαρτίου, η ΕΚΤ αναθεώρησε απότομα ανοδικά την πρόβλεψη πληθωρισμού για το 2026 στο 2,6% από 1,9%, ενώ μείωσε την πρόβλεψη ανάπτυξης της ευρωζώνης στο +0,9%. Αυτός ο συνδυασμός, υψηλότερος πληθωρισμός, μικρότερη ανάπτυξη, έχει ήδη βάλει στο τραπέζι των εισηγήσεων τη λέξη που κανένας κεντρικός τραπεζίτης δεν θέλει να προφέρει: stagflation, στασιμοπληθωρισμός. Στα διαγράμματά τους, οι κεντρικοί τραπεζίτες βλέπουν την καμπύλη προσφοράς να μετατοπίζεται αριστερά και πάνω. Οι τιμές ανεβαίνουν, ενώ συμπιέζεται η παραγωγή. Το σκηνικό αυτό δεν μοιάζει με τα προηγούμενα πληθωριστικά σοκ ζήτησης, όπως π.χ. η μεταπανδημική υπερθέρμανση του 2021-2022. Ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων του ευρώ δεν μπορούν να «θεραπεύσουν» την έλλειψη πετρελαίου και το «σοκ προσφοράς». Ωστόσο, Barclays και JP Morgan, προβλέπουν έως τρεις (!) αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ φέτος, με την πρώτη ήδη στις 29 Απριλίου, ενώ οι αγορές τιμολογούν σε 88% την πιθανότητα αύξησης. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Πάουελ έχει απορρίψει τον χαρακτηρισμό «stagflation», κρατώντας ανοιχτή την πιθανότητα, για μία μόνο μείωση επιτοκίων το 2026, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει. Η Morgan Stanley επιμένει ότι η Fed θα προχωρήσει σε μειώσεις μετά το καλοκαίρι, επισημαίνοντας ότι το σφίξιμο των χρηματοπιστωτικών συνθηκών ισοδυναμεί ήδη με αύξηση επιτοκίων κατά 80 μονάδες βάσης. Και στις δύο πλευρές το πρόβλημα δεν είναι το «flation» αλλά στο «stag». Παγίδα χωρίς προφανή διέξοδο.
Η εναλλακτική διαδρομή για το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας
-Ένας αγωγός 1.200 χιλιομέτρων, που κατασκευάστηκε στη δεκαετία του '80 ως «Plan B» για το χειρότερο σενάριο, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Ο East-West Pipeline της Σαουδικής Αραβίας συνδέει τα πετρελαϊκά πεδία της με το λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Σήμερα λειτουργεί στη μέγιστη δυναμικότητά του, περίπου 7 εκατ. βαρέλια κάθε μέρα. Οι εξαγωγές αργού από το Γιανμπού ανέρχονται σε περίπου 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ άλλα 2 εκατ. τροφοδοτούν τα σαουδαραβικά διυλιστήρια. Από τα Στενά του Ορμούζ διακινούνταν κανονικά 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως, το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Η Σαουδική Αραβία είχε προετοιμαστεί για δεκαετίες γι' αυτό ακριβώς το σενάριο και ενεργοποίησε το σχέδιό της μέσα σε ώρες από τις πρώτες επιθέσεις. Ο αγωγός αποτελεί βαλβίδα ασφαλείας, δεν μπορεί να αναπληρώσει τους τεράστιους όγκους που διέρχονταν από το Ορμούζ. Τα δεξαμενόπλοια που φορτώνουν στο Γιανμπού πρέπει να διασχίσουν το Στενό Bab el-Mandeb, μια διαδρομή εκτεθειμένη στις απειλές των Χούθι της Υεμένης. Το Brent έχει ανέβει περίπου 55% από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ το WTI έκλεισε στα 111,54 δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απόλυτη ημερήσια άνοδό του από το 2020. Η JP Morgan προβλέπει τιμές 120-130 δολάρια στο άμεσο μέλλον, με κίνδυνο να ξεπεράσουν τα 150 δολάρια αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά ως τα μέσα Μαΐου.
Ο Nasdaq, η Oracle και η αποκαθήλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης
-Ο δείκτης Nasdaq υποχωρεί -10,9% από την κορυφή του. Ξεπέρασε τα όρια μιας απλής διόρθωσης. Οι τεχνολογικές μετοχές πιέζονται από τους δασμούς του Τραμπ που συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, αλλά και από τα ερωτηματικά για το αν οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποδώσουν κάποτε τα αναμενόμενα. Την ίδια στιγμή, τα 5ετή CDS (Credit Default Swaps) της Oracle ανέβηκαν σε ύψη ρεκόρ, 198,18 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Δεκεμβρίου 2008. Το κόστος ασφάλισης έναντι πιθανής χρεοκοπίας της Oracle έχει τετραπλασιαστεί από τα μέσα του 2025. Η Oracle, με περίπου 120 δισ. δολάρια ομολόγων, αποτελεί τον μεγαλύτερο μη τραπεζικό εκδότη και τα CDS της είναι από τα πιο ενεργά διαπραγματεύσιμα στην αγορά επενδυτικής βαθμίδας. Με άλλα λόγια, τα CDS της Oracle δεν είναι μόνο στοίχημα εναντίον μιας εταιρείας. Είναι ταυτόχρονα το πιο «ρευστό hedging» εναντίον της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης συνολικά. Μόνο τον Φεβρουάριο, η Oracle εξέδωσε ομόλογα 25 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση υποδομών, με συνολικό χρέος που φτάνει τα 120 δισ. δολάρια. Σήμερα οι αγορές ρωτούν αν θα μπορέσει κάποτε η Τεχνητή Νοημοσύνη να αποδώσει αρκετά, ώστε να δικαιολογήσει αυτή τη χιονοστιβάδα χρέους. Στα χρηματιστήρια οι μετοχές απαντούν «ναι». Τα CDS της Oracle λένε «αμφιβάλλουμε».
Πηγή: newmoney.gr
