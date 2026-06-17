Πετρέλαιο: Άνοδος 1% μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν - Διατηρήθηκε κάτω από τα $80 το Brent
Πετρέλαιο: Άνοδος 1% μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν - Διατηρήθηκε κάτω από τα $80 το Brent
Η αμφισβήτηση της συμφωνίας με το Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το γεωπολιτικό ρίσκο στην αγορά πετρελαίου, οδηγώντας τις τιμές σε ανοδική αντίδραση
Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο σχεδόν 1% την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το νέο μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και προειδοποίησε πως ο πόλεμος θα μπορούσε να επαναληφθεί εάν δεν μείνει ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά της Τεχεράνης. Ωστόσο, οι ανησυχίες για υπερπροσφορά πετρελαίου τα επόμενα χρόνια περιόρισαν τα κέρδη της αγοράς.
Τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 59 σεντς ή 0,75%, κλείνοντας στα 79,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 74 σεντς ή 0,97%, στα 76,79 δολάρια.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι τελική και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης αμερικανικών βομβαρδισμών εάν η Τεχεράνη δεν «συμπεριφερθεί σωστά». Υπενθυμίζεται ότι ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν την Κυριακή πως κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
«Εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από τη στάση των ΗΠΑ και αυτό δικαιολογεί μια αντίδραση των τιμών μετά τη σημαντική πτώση των τελευταίων ημερών», σχολίασε ο αναλυτής της City Index και της FOREX.com, Φαουάντ Ραζακζάντα.
Νέα ένταση στον Λίβανο
Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στον Λίβανο, όπου ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού έπληξαν αρκετές περιοχές του νότου. Πηγές ασφαλείας του Λιβάνου ανέφεραν ότι η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε δύο επιθέσεις με drones εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.
Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, στοιχείο που παραμένει κρίσιμο για τη σταθερότητα στην περιοχή.
Τα αποθέματα στις ΗΠΑ υποχωρούν σε χαμηλό 40 ετών
Στο μέτωπο της προσφοράς, τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν για δέκατη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς η ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).
Τα συνολικά αποθέματα διαμορφώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1985, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνέχισε να προκαλεί αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.
«Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες εξακολουθούν να αντλούν πετρέλαιο από τα στρατηγικά και εμπορικά τους αποθέματα, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις των διαταραχών στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Άντι Λίποου, επικεφαλής της Lipow Oil Associates.
Η ΙΕΑ προειδοποιεί για υπερπροσφορά
Παρά τη βραχυπρόθεσμη στήριξη των τιμών, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος υπερπροσφοράς παραμένει ισχυρός.
Στην πρώτη της εκτίμηση για το 2027, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) προέβλεψε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικό πλεόνασμα προσφοράς, καθώς η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η ζήτηση θα ενισχυθεί μόλις κατά 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Η υπηρεσία εκτιμά ότι η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν θα μπορούσε να προσφέρει την ευκαιρία για αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων ή τη δημιουργία νέων στρατηγικών αποθεμάτων.
«Οι αγορές πιθανόν να υποτιμούν το μέγεθος της υπερπροσφοράς που έρχεται», προειδοποίησε ο αναλυτής της Empire FX, Κρίσπους Νιάγκα.
Παρ’ όλα αυτά, στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι η πλήρης επιστροφή της παραγωγής και της διυλιστικής δραστηριότητας στα προπολεμικά επίπεδα θα απαιτήσει εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια.
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Τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 59 σεντς ή 0,75%, κλείνοντας στα 79,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 74 σεντς ή 0,97%, στα 76,79 δολάρια.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι τελική και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης αμερικανικών βομβαρδισμών εάν η Τεχεράνη δεν «συμπεριφερθεί σωστά». Υπενθυμίζεται ότι ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν την Κυριακή πως κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
«Εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από τη στάση των ΗΠΑ και αυτό δικαιολογεί μια αντίδραση των τιμών μετά τη σημαντική πτώση των τελευταίων ημερών», σχολίασε ο αναλυτής της City Index και της FOREX.com, Φαουάντ Ραζακζάντα.
Νέα ένταση στον Λίβανο
Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στον Λίβανο, όπου ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού έπληξαν αρκετές περιοχές του νότου. Πηγές ασφαλείας του Λιβάνου ανέφεραν ότι η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε δύο επιθέσεις με drones εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.
Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, στοιχείο που παραμένει κρίσιμο για τη σταθερότητα στην περιοχή.
Τα αποθέματα στις ΗΠΑ υποχωρούν σε χαμηλό 40 ετών
Στο μέτωπο της προσφοράς, τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν για δέκατη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς η ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).
Τα συνολικά αποθέματα διαμορφώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1985, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνέχισε να προκαλεί αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.
«Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες εξακολουθούν να αντλούν πετρέλαιο από τα στρατηγικά και εμπορικά τους αποθέματα, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις των διαταραχών στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Άντι Λίποου, επικεφαλής της Lipow Oil Associates.
Η ΙΕΑ προειδοποιεί για υπερπροσφορά
Παρά τη βραχυπρόθεσμη στήριξη των τιμών, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος υπερπροσφοράς παραμένει ισχυρός.
Στην πρώτη της εκτίμηση για το 2027, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) προέβλεψε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικό πλεόνασμα προσφοράς, καθώς η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η ζήτηση θα ενισχυθεί μόλις κατά 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Η υπηρεσία εκτιμά ότι η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν θα μπορούσε να προσφέρει την ευκαιρία για αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων ή τη δημιουργία νέων στρατηγικών αποθεμάτων.
«Οι αγορές πιθανόν να υποτιμούν το μέγεθος της υπερπροσφοράς που έρχεται», προειδοποίησε ο αναλυτής της Empire FX, Κρίσπους Νιάγκα.
Παρ’ όλα αυτά, στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι η πλήρης επιστροφή της παραγωγής και της διυλιστικής δραστηριότητας στα προπολεμικά επίπεδα θα απαιτήσει εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια.
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