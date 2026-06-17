«Πρεμιέρα» για τον νέο επικεφαλής της Fed με αμετάβλητα τα επιτόκια

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα με νέο επικεφαλής πλέον τον Κέβιν Γουόρς διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%