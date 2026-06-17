«Πρεμιέρα» για τον νέο επικεφαλής της Fed με αμετάβλητα τα επιτόκια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
FED ΗΠΑ Επιτόκια Κέβιν Γουόρς

«Πρεμιέρα» για τον νέο επικεφαλής της Fed με αμετάβλητα τα επιτόκια

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα με νέο επικεφαλής πλέον τον Κέβιν Γουόρς διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%

«Πρεμιέρα» για τον νέο επικεφαλής της Fed με αμετάβλητα τα επιτόκια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed), με νέο επικεφαλής πλέον τον Κέβιν Γουόρς, διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.

Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης