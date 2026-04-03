Ευκαιρία για τις τράπεζες η αναβάθμιση στον MSCI, τι λένε οι διεθνείς οίκοι
Σε μια σημαντική ευκαιρία για τις τράπεζες στην χρηματιστηριακή αγορά αναδεικνύεται όπως δείχνουν τα μεγέθη που καταγράφουν διεθνείς οίκοι η αναβάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες MSCI.
Το ενδιαφέρον για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας συγκεντρώνει μια μίξη κεφαλαίων: Κεφάλαια που επενδύονται σε αναδυόμενες αγορές και κεφάλαια που επενδύονται σε αναπτυγμένες αγορές.
Η συγκεκριμένη μίξη διευρύνει σημαντικά την επενδυτική βάση αφού όπως εξηγεί και ο διεθνής οίκος της Morgan Stanley, αρκετοί επενδυτές που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές σκοπεύουν να διατηρήσουν την επένδυσή τους και μετά την μετάβαση της χώρας στις αναπτυγμένες αγορές σε επίπεδο 70%-75% των επενδεδυμένων κεφαλαίων τους.
Γιατί να συμβεί αυτό;
• H αγορά διατηρεί και θα διατηρήσει τα χαρακτηριστικά της αναδυόμενης, δηλαδή ευκαιρίες και υψηλές αποδόσεις και αυτό δεν θα αλλάξει γρήγορα
• Η αναβάθμιση κατά MSCI θα γίνει σε εύρος ενός χρόνου, στοιχείο το οποίο αποτελεί περίοδο watch list για το χρηματιστήριο μολονότι δεν ζητήθηκε τυπικά μια τέτοια περίοδος,
• Ήδη στην αγορά εισέρχονται και κεφάλαια που επενδύουν σε αναπτυγμένες και αγορές και οι επενδύσεις αφορούν ειδικά στις συστημικές τράπεζες που έχουν δώσει μεγάλες υποσχέσεις διανομών στους μετόχους. Άλλωστε τα σχήματα των αναπτυγμένων αγορών στηρίζουν πολλά στις διανομές αυτές γιατί τους δίνουν ετήσια ρευστότητα μιας και δεν μπορούν να προβαίνουν πολύ συχνά σε αγοραπωλησίες μετοχών προς αποκόμιση κερδών.
