VENERGY Maritime: Ο Βύρων Βασιλειάδης ενεργοποίησε option για τη ναυπήγηση δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων
Ο στόλος της διαμορφώνεται πλέον σε 11 μονάδες στο νερό και στις γιάρδες, εκ των οποίων 8 είναι νεότευκτα και 3 secondhand
Σε τροχιά δυναμικής επέκτασης βρίσκεται η VENERGY Maritime, συμφερόντων του Βύρωνα Βασιλειάδη ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων και χημικών, μέσα από νέες επενδυτικές κινήσεις που εδραιώνουν τη στρατηγική ανάπτυξής της.
Η εταιρεία άσκησε τα δικαιώματα προαίρεσης (options) για την κατασκευή δύο επιπλέον δεξαμενόπλοιων τύπου MR (Medium Range), τα οποία θα ναυπηγηθούν στο ναυπηγείο K Shipbuilding στη Νότια Κορέα, με προγραμματισμένη παράδοση εντός του 2028.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα