Επιμένουν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο – Υποχωρεί σε νέο χαμηλό τεσσάρων μηνών
Επιμένουν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο – Υποχωρεί σε νέο χαμηλό τεσσάρων μηνών
Το πετρέλαιο «καίει» τα αρχικά κέρδη στις αγορές παρά την παράταση στο τελεσίγραφο Τραμπ - «Βουτιά» για τη Metlen μετά την απόφαση να μεταφέρει αργότερα τις ανακοινώσεις για τα ετήσια αποτελέσματα
Σε «βαθύ κόκκινο» κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει πάνω από -1% σε νέο χαμηλό τετραμήνου. Αρνητική πρωταγωνίστρια η Metlen, η οποία ανακοίνωσε πριν την έναρξη των συναλλαγών πως οι ελεγκτικές εταιρείες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, η εισηγμένη μετέφερε την ημέρα δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων από τις 31 Μαρτίου στις 9 Απριλίου, διατηρώντας το guidance για EBITDA 750 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (27/3), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,7% και διαπραγματεύεται στις 2.025,15 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.022,37 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.054,93 μονάδες. Το αμέσως επόμενο χαμηλότερο κλείσιμο αποτελούν οι 2.012,51 μονάδες (18 Νοεμβρίου 2025). «Βουτιά» -7% καταγράφει η Metlen, η οποία διαπραγματεύεται στα 32,5 ευρώ.
Σε κατάσταση ισορροπίας «τρόμου» βρέθηκε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από τα χαμηλά τεσσάρων μηνών (επίπεδα Νοεμβρίου 2025), παραμένοντας στην περιοχή των 2.060 μονάδων. Οι απώλειες εντός του Μαρτίου ξεπερνούν το -9,5%, ενώ φέτος το Χρηματιστήριο χάνει σχεδόν -3%. Επιπλέον, βρίσκεται κοντά στη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, καθώς πρέπει να κερδίσει σήμερα πάνω από +0,22% για να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο.
Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν σήμερα οι αγορές, με τη μεταβλητότητα να παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος στα ταμπλό. Αν και τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) προμήνυαν νωρίτερα μια ανοδική εκκίνηση στην Ευρώπη, η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων από το ενεργειακό μέτωπο οδήγησε τους δείκτες σε υποχώρηση, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τους κινδύνους μιας παρατεταμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
Το κυριότερο «βαρίδι» για την επενδυτική ψυχολογία αποτελεί η ασταμάτητη άνοδος των τιμών των καυσίμων. Το πετρέλαιο τύπου Brent παραμένει σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, φτάνοντας ακόμη και τα 110 δολάρια, ενώ ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου. Η συνεχιζόμενη ένταση στον Περσικό Κόλπο τροφοδοτεί τους φόβους για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναγκάζοντας τα χαρτοφυλάκια να υιοθετήσουν αμυντική στάση.
Μοναδική αχτίδα αισιοδοξίας αποτελεί η αναθέρμανση των διπλωματικών διεργασιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις, παρατείνοντας το αρχικό δεκαήμερο τελεσίγραφο προς το Ιράν έως τις 6 Απριλίου. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως μια προσπάθεια αποφυγής της άμεσης κλιμάκωσης, δίνοντας περιθώριο για ένα σενάριο κατάπαυσης του πυρός.
Στο εσωτερικό, στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η CrediaBank λόγω της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιείται. Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έως 300 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της ανάπτυξης και την αύξηση της ελεύθερης διασποράς (free float) των μετοχών. Σημειώνεται ότι από το ποσό της ΑΜΚ τα 110 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί από τα funds Discovery, Fiera και Marbella.
Η προσοχή είναι στραμμένη και στην Coca-Cola HBC, η οποία βγήκε στις αγορές με τρεις σειρές ομολόγων διάρκειας 2,5, 4,5 και 7,5 ετών. Από τη διαδικασία η εισηγμένη άντλησε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ η ζήτηση ξεπέρασε τα 7,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ομόλογα αξίας 700 εκατ. ευρώ (3,375%, λήξη το 2028), 600 εκατ. ευρώ (3,625%, λήξη το 2030) και 800 εκατ. ευρώ (4,00%, λήξη το 2033), με την εκκαθάριση να αναμένεται την 1η Απριλίου. Τα δύο μεγαλύτερα χρονικά σκέλη της έκδοσης θα κατευθυνθούν κυρίως στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Coca-Cola Beverages Africa, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Υπενθυμίζεται ότι η Coca-Cola HBC συμφώνησε να αποκτήσει το 75% της CCBA έναντι 2,6 δισ. δολαρίων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (27/3), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,7% και διαπραγματεύεται στις 2.025,15 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.022,37 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.054,93 μονάδες. Το αμέσως επόμενο χαμηλότερο κλείσιμο αποτελούν οι 2.012,51 μονάδες (18 Νοεμβρίου 2025). «Βουτιά» -7% καταγράφει η Metlen, η οποία διαπραγματεύεται στα 32,5 ευρώ.
Σε κατάσταση ισορροπίας «τρόμου» βρέθηκε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από τα χαμηλά τεσσάρων μηνών (επίπεδα Νοεμβρίου 2025), παραμένοντας στην περιοχή των 2.060 μονάδων. Οι απώλειες εντός του Μαρτίου ξεπερνούν το -9,5%, ενώ φέτος το Χρηματιστήριο χάνει σχεδόν -3%. Επιπλέον, βρίσκεται κοντά στη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, καθώς πρέπει να κερδίσει σήμερα πάνω από +0,22% για να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο.
Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν σήμερα οι αγορές, με τη μεταβλητότητα να παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος στα ταμπλό. Αν και τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) προμήνυαν νωρίτερα μια ανοδική εκκίνηση στην Ευρώπη, η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων από το ενεργειακό μέτωπο οδήγησε τους δείκτες σε υποχώρηση, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τους κινδύνους μιας παρατεταμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
Το κυριότερο «βαρίδι» για την επενδυτική ψυχολογία αποτελεί η ασταμάτητη άνοδος των τιμών των καυσίμων. Το πετρέλαιο τύπου Brent παραμένει σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, φτάνοντας ακόμη και τα 110 δολάρια, ενώ ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου. Η συνεχιζόμενη ένταση στον Περσικό Κόλπο τροφοδοτεί τους φόβους για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναγκάζοντας τα χαρτοφυλάκια να υιοθετήσουν αμυντική στάση.
Μοναδική αχτίδα αισιοδοξίας αποτελεί η αναθέρμανση των διπλωματικών διεργασιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις, παρατείνοντας το αρχικό δεκαήμερο τελεσίγραφο προς το Ιράν έως τις 6 Απριλίου. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως μια προσπάθεια αποφυγής της άμεσης κλιμάκωσης, δίνοντας περιθώριο για ένα σενάριο κατάπαυσης του πυρός.
Στο εσωτερικό, στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η CrediaBank λόγω της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιείται. Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έως 300 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της ανάπτυξης και την αύξηση της ελεύθερης διασποράς (free float) των μετοχών. Σημειώνεται ότι από το ποσό της ΑΜΚ τα 110 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί από τα funds Discovery, Fiera και Marbella.
Η προσοχή είναι στραμμένη και στην Coca-Cola HBC, η οποία βγήκε στις αγορές με τρεις σειρές ομολόγων διάρκειας 2,5, 4,5 και 7,5 ετών. Από τη διαδικασία η εισηγμένη άντλησε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ η ζήτηση ξεπέρασε τα 7,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ομόλογα αξίας 700 εκατ. ευρώ (3,375%, λήξη το 2028), 600 εκατ. ευρώ (3,625%, λήξη το 2030) και 800 εκατ. ευρώ (4,00%, λήξη το 2033), με την εκκαθάριση να αναμένεται την 1η Απριλίου. Τα δύο μεγαλύτερα χρονικά σκέλη της έκδοσης θα κατευθυνθούν κυρίως στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Coca-Cola Beverages Africa, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Υπενθυμίζεται ότι η Coca-Cola HBC συμφώνησε να αποκτήσει το 75% της CCBA έναντι 2,6 δισ. δολαρίων.
