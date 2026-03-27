Eurogroup: «Mικρό καλάθι» για ευρωπαϊκές αποφάσεις για δραστικά μέτρα στήριξης
Τον χρησμό της Κομισιόν αναμένει η Ευρώπη - «Ούτε κατά διάνοια ακόμα» αποφάσεις για ρήτρα διαφυγής - Tι λένε κοινοτικές πηγές στο newmoney
Το «καμπανάκι» του Eurogroup για τις επιπτώσεις της Κρίσης στη Μέση Ανατολή και πώς θα αντιμετωπιστούν, θα σημάνει εξ αποστάσεως σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, στην οποία θα προεδρεύσει. Ο υπουργός κάθε χώρας θα συνδεθεί και θα συμμετάσχει από το γραφείο του. Και λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα ανακοινώσει τα συμπεράσματα, σε συνέντευξη Τύπου που θα διεξαχθεί live μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής.
Το ζητούμενο μία εβδομάδα μετά την Σύνοδο Κορυφής είναι αν θα υπάρξουν ευρωπαϊκά μέτρα που θα απαντούν στα προβλήματα, ή η κάθε χώρα θα αναγκαστεί να τα λύσει μόνη της. Ωστόσο η έλλειψη σαφούς εντολής των Ηγετών προς την Κομισιόν για δραστικά μέτρα προοιωνίζεται «μη απόφαση» και στο Eurogroup σήμερα.
Αν και η Αθήνα έχει ήδη προβεί στη λήψη εθνικών μέτρων -εν αναμονή ευρωπαϊκών- ασκεί πιέσεις για να υπάρξει πανευρωπαϊκός συντονισμός δράσεων. Προς το παρόν πάντως, οι συνθήκες δεν φαίνεται να οδηγούν εκεί, καθώς κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει πλέον ξεχωριστά μέτρα δική του επιλογής, που χρηματοδοτούνται από τον εθνικό του προϋπολογισμό. Και όπως αναφέρουν κοινοτικές πηγές «ούτε κατά διάνοια δεν θα υπάρχουν μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης και ρήτρας διαφυγής» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο .
Όπως εξηγούν στο newmoney.gr , η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε ύφεση -ακόμα τουλάχιστον– για να δικαιολογούνται τέτοιες αποφάσεις. Αντιθέτως έχει πλέον αναλάβει ένα πολύ υψηλό χρέος από προηγούμενες κρίσεις, άρα απαιτείται να μην ξεφύγει από έλεγχο, αναφέρουν.
Επιπλέον, στις Βρυξέλλες τονίζουν ότι «το 2026 δεν είναι 2022». Επιδοτήσεις και “pass” που συντηρούν την κατανάλωση και τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, δεν πρέπει να ενθαρρύνονται όπως πριν.
Αντιθέτως, τη φορά αυτή δεν υπάρχει απλά ένας στρατηγικός περιορισμός ή ελεγχόμενη διακοπή τροφοδοσίας, όπως ήταν η απόφαση για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Τώρα η έλλειψη μπορεί να αποδειχθεί καθολική σε Ευρώπη και Ασία, αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ. Ενώ αν πληγούν και καταστραφούν κοιτάσματα ή εγκαταστάσεις, μπορεί να χρειαστούν έως και μια δεκαετία για να επανέλθουν. «Προέχει η ενεργειακή θωράκιση της ΕΕ και ο περιορισμός των αναγκών σε ορυκτά καύσιμα», όπως υποστηρίζουν, «και όχι η τόνωση της κατανάλωσης με πρόσκαιρα μέτρα στήριξης -εκτός ίσως από κάποια άκρως στοχευμένα και μόνο σε κλάδους της αγοράς που είναι κομβικής σημασίας ή σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε μεγάλη ένδεια».
Για την κατάσταση αυτή όπως διαμορφώνεται και τις διατάσεις που λαμβάνει, θα ενημερώσει το Eurogroup Dr. Fatih Birol, Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, καθώς ήδη εκφράζονται και φόβοι ή εκτιμήσεις για ενδεχόμενη εκτίναξη των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σχεδόν στα διπλάσια επίπεδα από αυτά όπου έχουν ήδη ανέλθει λόγω κρίσης τον τελευταίο ένα μήνα.
Πηγή: newmoney.gr
