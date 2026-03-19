Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις με έκπτωση φόρου 4%
Παράταση έδωσε το ΥΠΟΙΚ για την έκπτωση φόρου 4% στις φορολογικές δηλώσεις
Παρατείνεται έως τις 15/5/2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.
Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026.
