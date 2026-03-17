Την επιλογή της Ερυθράς Θάλασσας προσφέρει στους αγοραστές πετρελαίου η Σαουδική Αραβία
Την επιλογή της Ερυθράς Θάλασσας προσφέρει στους αγοραστές πετρελαίου η Σαουδική Αραβία
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλεί αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά και μειώνει τις προμήθειες προς διυλιστήρια
Η Σαουδική Αραβία προσφέρει στους μακροχρόνιους πελάτες πετρελαίου τη δυνατότητα να παραλάβουν τις προμήθειές τους για τον Απρίλιο μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς προετοιμάζεται για παρατεταμένες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ.
Αγοραστές που θα επιλέξουν το εν λόγω λιμάνι θα λάβουν μόνο μέρος της μηνιαίας ποσότητας που δικαιούνται, εξαιτίας των περιορισμών στη δυναμικότητα του αγωγού που μεταφέρει αργό πετρέλαιο στο λιμάνι, σύμφωνα με traders που έχουν ενημερωθεί από τη κρατική Saudi Aramco. Η άλλη επιλογή είναι να παραλάβουν πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, αλλά με τον κίνδυνο να μη λάβουν καθόλου φορτία εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, ανέφεραν οι traders, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
Η Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, απέστειλε τον περασμένο μήνα 7,2 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως, πριν το Ιράν μπλοκάρει ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων εξήχθη από τους τερματικούς σταθμούς του Περσικού Κόλπου, Ras Tanura και Juaymah. Η Σαουδική Αραβία διαθέτει αγωγό δυναμικότητας 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα προς την Ερυθρά Θάλασσα, αν και η εξαγωγική ικανότητα του λιμανιού Γιανμπού ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από αυτό το επίπεδο.
Η Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά στο Bloomebrg.
Οι Σαουδάραβες συνήθως διαθέτουν όλο το πετρέλαιό τους μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων κατευθύνεται προς την Ασία. Η Sinopec, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Κίνας, μειώνει τη λειτουργία των μονάδων της κατά 10% για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, ενώ η Ιαπωνία έχει αρχίσει να αποδεσμεύει αργό πετρέλαιο από τα εθνικά στρατηγικά αποθέματά της.
Οι επιλογές αυτές αντικατοπτρίζουν την αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και γύρω από το πότε θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Αγοραστές που θα επιλέξουν το εν λόγω λιμάνι θα λάβουν μόνο μέρος της μηνιαίας ποσότητας που δικαιούνται, εξαιτίας των περιορισμών στη δυναμικότητα του αγωγού που μεταφέρει αργό πετρέλαιο στο λιμάνι, σύμφωνα με traders που έχουν ενημερωθεί από τη κρατική Saudi Aramco. Η άλλη επιλογή είναι να παραλάβουν πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, αλλά με τον κίνδυνο να μη λάβουν καθόλου φορτία εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, ανέφεραν οι traders, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
Η Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, απέστειλε τον περασμένο μήνα 7,2 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως, πριν το Ιράν μπλοκάρει ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων εξήχθη από τους τερματικούς σταθμούς του Περσικού Κόλπου, Ras Tanura και Juaymah. Η Σαουδική Αραβία διαθέτει αγωγό δυναμικότητας 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα προς την Ερυθρά Θάλασσα, αν και η εξαγωγική ικανότητα του λιμανιού Γιανμπού ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από αυτό το επίπεδο.
Η Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά στο Bloomebrg.
A growing armada of tankers is waiting in the Red Sea as Saudi Arabia ramps up efforts to bypass the Strait of Hormuz and get oil flowing again.— Bloomberg (@business) March 16, 2026
Alex Longley explains https://t.co/VYI13PPiXL pic.twitter.com/rXhpOerxvK
Οι Σαουδάραβες συνήθως διαθέτουν όλο το πετρέλαιό τους μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων κατευθύνεται προς την Ασία. Η Sinopec, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Κίνας, μειώνει τη λειτουργία των μονάδων της κατά 10% για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, ενώ η Ιαπωνία έχει αρχίσει να αποδεσμεύει αργό πετρέλαιο από τα εθνικά στρατηγικά αποθέματά της.
Οι επιλογές αυτές αντικατοπτρίζουν την αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και γύρω από το πότε θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα