Χρηματιστήριο: Πτώση 2,4% λόγω Μέσης Ανατολής, βουτιά 4,7% για τις τράπεζες

Υποχώρησε στις 2.130 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Επιστροφή στις απώλειες μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις - Πρόσθετο «βαρίδι» για τις τράπεζες η απόφαση της Moody's να αναθεωρήσει το outlook από θετικό σε σταθερό