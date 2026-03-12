Χρηματιστήριο: Πτώση 2,4% λόγω Μέσης Ανατολής, βουτιά 4,7% για τις τράπεζες
Υποχώρησε στις 2.130 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Επιστροφή στις απώλειες μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις - Πρόσθετο «βαρίδι» για τις τράπεζες η απόφαση της Moody's να αναθεωρήσει το outlook από θετικό σε σταθερό
Σε «βαθύ κόκκινο» επανήλθε το ελληνικό χρηματιστήριο έπειτα από δύο συνεχόμενες ανόδους, με την εγχώρια αγορά να επηρεάζεται από τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δείκτης οπισθοχώρησε στη «ζώνη» των 2.130 μονάδων και οι τράπεζες διολίσθησαν κατά -4,7% υπό το πρόσθετο «βάρος» της απόφασης της Moody’s να αναθεωρήσει τις προοπτικές του κλάδου σε σταθερές, από θετικές προηγουμένως.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/3), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 53,07 μονάδες ή -2,43% και έκλεισε στις 2.130,37 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.122,79 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.171,94 μονάδες. Εντός του Μαρτίου το ΧΑ σημειώνει πτώση -6,46%, ενώ η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +0,46%.
Η νέα κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με την ευρεία επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ και τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, επανέφερε το πετρέλαιο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, «παγώνοντας» τις προσδοκίες για λήξη των εχθροπραξιών. Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν αφότου ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το κλείσιμο των Στενών θα συνεχιστεί ως «εργαλείο πίεσης» απέναντι στις ΗΠΑ. Πλέον το αργό WTI (West Texas Intermediate) διαπραγματεύεται στα 96,2 δολάρια το βαρέλι και το μπρεντ στα 100,8 δολάρια το βαρέλι.
Παρά την ιστορική απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου, η εκκένωση στρατηγικών εγκαταστάσεων στο Ομάν και η απειλή για την εφοδιαστική αλυσίδα τροφοδοτούν τον φόβο για ένα νέο παρατεταμένο πληθωριστικό σοκ που θα μπορούσε να «κλονίσει» την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, ο ΙΕΑ περιμένει μείωση της παραγωγής κατά 8 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, έχοντας ήδη προηγηθεί μείωση κατά τουλάχιστον 10 εκατ. βαρέλια από τις χώρες του Περσικού Κόλπου.
Το σήμα της Moody’s πριν την αυριανή ετυμηγορία
Η Aegean ανακοίνωσε τα ετήσια οικονομικά της μεγέθη, πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Αποτελέσματα ανακοινώνει επίσης σήμερα η MIG. Την ερχόμενη Τρίτη (17/3) σειρά έχει η Trade Estates, ενώ ακολουθούν την Τετάρτη (18/3) η Autohellas και την Πέμπτη (19/3) η ΔΕΗ, η Titan, η Μοτοδυναμική και η Lavipharm. Σχετικά με το πρόγραμμα της μεθεπόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Δευτέρα (23/3) Motor Oil, Austriacard, Τρίτη (24/3) ΔΑΑ, Παρασκευή (27/3) Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Μετά τη στάση αναμονής από την DBRS (BBB με σταθερό outlook), την «σκυτάλη» των αξιολογήσεων παίρνει αύριο η Moody’s. Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί την ελληνική οικονομία με rating Baa3 και σταθερές προοπτικές. Μία εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από την Scope Ratings (BBB με θετικό outlook).
Πριν την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο, η Moody’s αναθεώρησε τις προοπτικές (outlook) για τις ελληνικές τράπεζες από θετικές σε σταθερές, αντανακλώντας τις προσδοκίες ότι οι βασικοί δείκτες του τομέα θα σταθεροποιηθούν το 2026-2027 μετά τον πρόσφατο κύκλο ισχυρής βελτίωσης. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, στο βασικό σενάριο μιας βραχύβιας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο οίκος αξιολόγησης δεν διαβλέπει σημαντικές επιπτώσεις στην πιστοληπτική ικανότητα, χάρη στην σταθερή αύξηση των δανείων, τα σταθερά περιθώρια καθαρών εσόδων από επιτόκια (NIMs) και τα ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα. Ωστόσο, μια παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ενέργειας, αποδυνάμωση των μακροοικονομικών συνθηκών και πίεση στα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών. Σε αυτό το αρνητικό σενάριο, η κερδοφορία και τα σχέδια ανάπτυξης θα μπορούσαν να επηρεαστούν, ενώ θα αυξάνονταν οι κίνδυνοι δημιουργίας μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE).
Στο «κόκκινο» οι διεθνείς αγορές
Το κλίμα νευρικότητας συντηρείται στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τον IEA (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) δεν θα είναι αρκετή για να αναχαιτίσει την ενεργειακή κρίση, όσο ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, πυροδοτώντας ένα «ντόμινο» αρνητικών συνεπειών. Απώλειες άνω του -1% καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, καθώς το πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά αφότου η ηγεσία του Ιράν ξεκαθάρισε ότι θα κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ.
Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αρνητικά το κλίμα και αυξάνει τις ανησυχίες ότι οι εντάσεις θα συνεχιστούν στην περιοχή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -1,1%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά -0,8%, ο γερμανικός DAX κατά -0,9% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -1,5%.
