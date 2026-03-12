UBS: Το καλό, το κακό και το «άσχημο» σενάριο για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Το πετρέλαιο παραμένει ο πιο άμεσος δείκτης του γεωπολιτικού κινδύνου - Από 80 έως 150 δολάρια το Brent στα τρία σενάρια της UBS, από 50 έως 80 ευρώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο
Η UBS σκιαγραφεί τρία διακριτά σενάρια για την πορεία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εν μέσω της νέας έντασης με το Ιράν, με βασικό άξονα τη διάρκεια και την έκταση των διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ, ένα πέρασμα-κλειδί για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας. Στην ανάλυση του οίκου, επισημαίνεται ότι το εύρος των πιθανών εξελίξεων είναι ασυνήθιστα μεγάλο: από μια σχετικά γρήγορη αποκλιμάκωση, που θα επέτρεπε στο Brent να επιστρέψει στα μέσα των 70 δολαρίων ανά βαρέλι, έως ένα πολύ πιο ακραίο σενάριο, στο οποίο οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν προς τα 150 δολάρια ή και υψηλότερα μέσα στο δεύτερο τρίμηνο.
Η UBS στέλνει το μήνυμα ότι το πετρέλαιο παραμένει ο πιο άμεσος δείκτης του γεωπολιτικού κινδύνου. Όσο η σύγκρουση παραμένει ελεγχόμενη, η αγορά μπορεί να επιστρέψει σχετικά γρήγορα σε χαμηλότερα επίπεδα. Αν όμως οι διαταραχές στο Ορμούζ παραταθούν ή χτυπηθούν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τότε η παγκόσμια αγορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα σοκ που δεν θα περιοριστεί μόνο στον Μάρτιο, αλλά θα μπορούσε να αφήσει αποτύπωμα σε όλη τη διάρκεια του 2026 και, ενδεχομένως, και μετά.
Στο βασικό σενάριο της UBS, η κρίση αποκλιμακώνεται γρήγορα, εντός των επόμενων ημερών του Μαρτίου. Η υπόθεση αυτή προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, όπως κοιτάσματα ή τερματικοί σταθμοί εξαγωγών, και ότι οι ροές μέσω του Ορμούζ θα αποκατασταθούν. Υπό αυτές τις συνθήκες, η τράπεζα βλέπει το Brent να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 80 δολάρια ανά βαρέλι τον Μάρτιο και στη συνέχεια να υποχωρεί προς τα μέσα των 70 δολαρίων, ενώ για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, ο δείκτης TTF εκτιμάται ότι θα κρατηθεί κοντά στα 50 ευρώ ανά MWh πριν κινηθεί προς τα 30 ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο. Στους πίνακες προβλέψεων της UBS, το Brent στο σενάριο της γρήγορης αποκλιμάκωσης αποτιμάται στα 71 δολάρια ανά βαρέλι για το α΄ τρίμηνο, στα 74 δολάρια για το β΄ τρίμηνο και στα 72 δολάρια για το σύνολο του 2026, ενώ ο TTF τοποθετείται στα 41,37 ευρώ ανά MWh για το α΄ τρίμηνο, στα 34,57 ευρώ για το β΄ τρίμηνο και στα 34,99 ευρώ κατά μέσο όρο για το 2026.
Το δεύτερο σενάριο είναι σαφώς πιο πιεστικό για τις αγορές. Η UBS εξετάζει την περίπτωση κατά την οποία οι διαταραχές στο Ορμούζ διαρκέσουν περίπου έναν μήνα. Σε αυτή την εκδοχή, τόσο η αγορά πετρελαίου όσο και η αγορά φυσικού αερίου σφίγγουν αισθητά περισσότερο, καθώς αυξάνεται ο ρυθμός απορρόφησης αποθεμάτων και περιορίζεται για μεγαλύτερο διάστημα η προσφορά από τις χώρες του Κόλπου. Η τράπεζα εκτιμά ότι οι τιμές του Brent θα κινηθούν πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι στο δεύτερο μισό του Μαρτίου, με μέσο όρο 100 δολάρια μέσα στον μήνα, πριν αποκλιμακωθούν προς τα 90 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο όσο εξομαλύνεται σταδιακά η κατάσταση. Στον πίνακα προβλέψεων, το Brent τοποθετείται στα 78 δολάρια ανά βαρέλι για το α΄ τρίμηνο, στα 90 δολάρια για το β΄ τρίμηνο και στα 82 δολάρια για όλο το 2026. Για το φυσικό αέριο, η UBS βλέπει τον TTF να ανεβαίνει προς τα 80 ευρώ ανά MWh έως τα τέλη Μαρτίου, με μέσο όρο 65 ευρώ τον μήνα, ενώ στις τριμηνιαίες προβλέψεις ο δείκτης διαμορφώνεται στα 46 ευρώ ανά MWh στο α΄ τρίμηνο, στα 50 ευρώ στο β΄ τρίμηνο και στα 45,25 ευρώ για το σύνολο της χρονιάς. Παράλληλα, η ομαλοποίηση σε πετρέλαιο και αέριο θα μπορούσε, σύμφωνα με την τράπεζα, να μετατεθεί χρονικά και να επηρεάσει ακόμη και το 2027.
Το τρίτο και πλέον επιθετικό σενάριο αφορά παρατεταμένες διαταραχές πέραν του ενός μήνα, σε συνδυασμό με ζημιές σε μεγάλες πετρελαϊκές και αεριακές υποδομές. Εδώ η UBS προειδοποιεί ότι οι συνέπειες για την αγορά θα ήταν πολύ πιο σοβαρές.
