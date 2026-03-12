Γιώργος Προκοπίου: Ενίσχυση του στόλου της Dynacom με το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο MT PSERIMOS
Γιώργος Προκοπίου: Ενίσχυση του στόλου της Dynacom με το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο MT PSERIMOS
Ένα ακόμη νεότευκτο Aframax/LR2 προστέθηκε στον στόλο της εταιρείας στο πλαίσιο του μεγαλύτερου ναυπηγικού προγράμματος ελληνικού ναυτιλιακού ομίλου
Ένα ακόμη νεότευκτο δεξαμενόπλοιο παρέλαβε η Dynacom Tankers Management, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο της.
Πρόκειται για το MT PSERIMOS τύπου Aframax/LR2, το οποίο κατασκευάστηκε στην Κίνα. Η τελετή παραλαβής πραγματοποιήθηκε στις γιάρδες της New Times Shipbuilding Co Ltd, όπου έχουν ναυπηγηθεί περισσότερα από 40 πλοία για λογαριασμό του Έλληνα εφοπλιστή.
Το νέο πλοίο διαθέτει χωρητικότητα 113.500 dwt, μήκος 249,9 μέτρα και πλάτος 44 μέτρα. Αποτελεί, μάλιστα, αδελφό πλοίο του MT SAMOTHRAKI, το οποίο παραδόθηκε στην εταιρεία πριν από λίγους μήνες.
Η Dynacom Tankers Management Ltd. ιδρύθηκε το 1991 και τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του 2025 παρελήφθησαν περισσότερα από 25 νεότευκτα πλοία.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Πρόκειται για το MT PSERIMOS τύπου Aframax/LR2, το οποίο κατασκευάστηκε στην Κίνα. Η τελετή παραλαβής πραγματοποιήθηκε στις γιάρδες της New Times Shipbuilding Co Ltd, όπου έχουν ναυπηγηθεί περισσότερα από 40 πλοία για λογαριασμό του Έλληνα εφοπλιστή.
Το νέο πλοίο διαθέτει χωρητικότητα 113.500 dwt, μήκος 249,9 μέτρα και πλάτος 44 μέτρα. Αποτελεί, μάλιστα, αδελφό πλοίο του MT SAMOTHRAKI, το οποίο παραδόθηκε στην εταιρεία πριν από λίγους μήνες.
Η Dynacom Tankers Management Ltd. ιδρύθηκε το 1991 και τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του 2025 παρελήφθησαν περισσότερα από 25 νεότευκτα πλοία.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα