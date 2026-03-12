“To παπούτσι του μπαμπά” που εκτόξευσε τη New Balance παγκοσμίως
Η New Balance καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο πωλήσεων και ενισχύει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά αθλητικών παπουτσιών, αξιοποιώντας στρατηγικά την τάση των «dad shoes»
Η εταιρεία αθλητικών ειδών, με ιστορία άνω των 120 ετών και έδρα τη Βοστώνη, συνεχίζει να ξεχωρίζει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά αθλητικών παπουτσιών. Το 2025 οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 19%, φτάνοντας τα 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε η εταιρεία στο CNBC. Με τη δυναμική αυτή, η New Balance εκτιμά ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσιου τζίρου μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Η ανάπτυξη αυτή είναι αξιοσημείωτη σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένοι μεγάλοι ανταγωνιστές, όπως η Nike, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και απώλεια μεριδίου αγοράς. Από το 2020 μέχρι σήμερα, οι πωλήσεις της New Balance έχουν αυξηθεί κατά περίπου 180%, τοποθετώντας την ανάμεσα στις εταιρείες που κατάφεραν να διευρύνουν σημαντικά τη δραστηριότητά τους τα τελευταία χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Joe Preston, υπογράμμισε ότι η στρατηγική της εταιρείας δεν επικεντρώνεται μόνο στην αύξηση των πωλήσεων αλλά και στην ποιότητα της ανάπτυξης. Στόχος είναι η New Balance να εδραιωθεί ως premium μάρκα, με προϊόντα υψηλής αξίας και ισχυρή παρουσία σε διεθνές επίπεδο.
