UBM: Ποιοι είναι οι Ούγγροι που θέλουν να εξαγοράσουν την ιστορική βιομηχανία ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ
Ο ουγγρικός κολοσσός και η ελληνική εταιρεία από το Πλατύ Ημαθίας έχουν υπογράψει δήλωση πρόθεσης για την άμεση εξαγορά του 65% της ΕΛΒΙΖ και την εξαγορά του υπόλοιπου 35% μέσα στην τριετία - Ποια είναι η UBM που επεκτείνεται συνεχώς σε Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη
Το ενδιαφέρον της UBM έχει τραβήξει η ιστορική βιομηχανία ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ (του Ομίλου Ευρωφάρμ), με τον ούγγρικο κολοσσό γεωργικών προϊόντων και την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία ζωοτροφών στην Ελλάδα, με έδρα το Πλατύ Ημαθίας, να έχουν υπογράψει, επιστολή προθέσεων, για την εξαγορά μεγάλου πλειοψηφικού πακέτου της ΕΛΒΙΖ. Επιπλέον, σε βάθος τριετίας ενδέχεται να αποκτηθεί το 100%.
Όπως διαβάζουμε στην πρόσφατη έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων της UBM για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2025, oι εταιρείες υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης (letter of intent) για την άμεση εξαγορά του 65% της εταιρείας και την εξαγορά του υπόλοιπου 35% μέσα σε τρία χρόνια.
