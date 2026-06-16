Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Τραγωδία στην Εύβοια: Πέθανε ξαφνικά 21χρονη, την τσίμπησε σφήκα πριν καταρρεύσει
Τραγωδία στην Εύβοια: Πέθανε ξαφνικά 21χρονη, την τσίμπησε σφήκα πριν καταρρεύσει
Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας προχώρησαν άμεσα σε πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά της
Σοκ προκάλεσε περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών στην Εύβοια, όπου μεταφέρθηκε 21χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν συγγενείς της, η νεαρή φέρεται να είχε δεχθεί τσίμπημα από σφήκα λίγο πριν την κατάρρευσή της. Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας προχώρησαν άμεσα σε πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά της.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 21χρονη έφτασε στη μονάδα υγείας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στους συγγενείς όσο και στον χώρο του Κέντρου Υγείας, με αποτέλεσμα να κληθεί και η Αστυνομία.
Ακολούθως, η σορός της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.
Πηγή: evima
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν συγγενείς της, η νεαρή φέρεται να είχε δεχθεί τσίμπημα από σφήκα λίγο πριν την κατάρρευσή της. Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας προχώρησαν άμεσα σε πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά της.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 21χρονη έφτασε στη μονάδα υγείας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στους συγγενείς όσο και στον χώρο του Κέντρου Υγείας, με αποτέλεσμα να κληθεί και η Αστυνομία.
Ακολούθως, η σορός της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.
Πηγή: evima
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