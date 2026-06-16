Δίκη για τα Τέμπη: Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει ποιοι φορείς και πρόσωπα θα παραστούν τελικά προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη των 36 κατηγορουμένων