Επαφές Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ουάσιγκτον για την ενεργειακή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο

Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως περιφερειακών ενεργειακών κόμβων ανέδειξαν οι συζητήσεις που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ουάσιγκτον, με αφορμή την Υπουργική Συνάντηση Ενέργειας του σχήματος 3+1





Σύμφωνα με ανακοίνωση της AmCham Greece, οι συζητήσεις ανέδειξαν τον αυξανόμενο ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως περιφερειακών ενεργειακών κόμβων, καθώς και τις δυνατότητες διασύνδεσης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού παραμένουν κεντρικά ζητήματα για την περιοχή και την







Ποιοι συμμετείχαν



Στο φόρουμ συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη επιχειρήσεων και ειδικοί σε θέματα ενεργειακής πολιτικής. Παρόντες ήταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας



Στην ενεργειακή αποστολή που φιλοξένησε το γραφείο της AmCham Greece στην Ουάσιγκτον συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τζον Σαρακάκης, η εκτελεστική διευθύντρια του γραφείου της AmCham Greece στην Ουάσιγκτον Κατερίνα Σώκου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας Κώστας Ανδριόπουλος. Συμμετείχαν επίσης ανώτατα στελέχη εταιρειών μελών του Επιμελητηρίου, μεταξύ των οποίων οι ελληνικοί ενεργειακοί και βιομηχανικοί όμιλοι Metlen, Viohalco και Κοπελούζος.







Τα στελέχη ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών παρουσίασαν τις στρατηγικές τους για τον εφοδιασμό της περιοχής, την ανάπτυξη νέων ενεργειακών πόρων και τη συμμετοχή τους σε έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα χρηματοδότησης και εμπορικής βιωσιμότητας.



Σύμφωνα με το AmCham Greece, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη δυνατότητα να φτάσουν περισσότεροι ενεργειακοί πόροι της Ανατολικής Μεσογείου στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδίως υπό το πρίσμα της σημερινής γεωπολιτικής αστάθειας και της σταδιακής κατάργησης του ρωσικού πετρελαίου έως τα τέλη του 2027.



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Στο πλαίσιο της αποστολής, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης επαφές με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, τον ειδικό απεσταλμένο για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ενοποίηση Τζόσουα Βολζ, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρο Παπασταύρου και τον πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αντώνη Αλεξανδρίδη.



Η αποστολή επισκέφθηκε ακόμη τα κεντρικά γραφεία του U.S. Chamber of Commerce, όπου ενημερώθηκε από τον ανώτερο αντιπρόεδρο του Global Energy Institute Κρίστοφερ Γκουίθ για τις τελευταίες εξελίξεις στην ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.



Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης διαδικτυακές συναντήσεις, συζητήσεις για την ενεργειακή πολιτική και κατ' ιδίαν επιχειρηματικές επαφές, προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τα αιτήματα των στελεχών που συμμετείχαν στην αποστολή. Μεταξύ αυτών ήταν και δείπνο, σε συνεργασία με το LNG Allies, με αντικείμενο την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων προμήθειας αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.



Σειρά συναντήσεων και συζητήσεων για την ενεργειακή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο διοργάνωσε στην Ουάσιγκτον το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Greece) με αφορμή την Υπουργική Συνάντηση Ενέργειας του σχήματος 3+1 που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Σύμφωνα με ανακοίνωση της AmCham Greece, οι συζητήσεις ανέδειξαν τον αυξανόμενο ρόλο της, καθώς και τις δυνατότητες διασύνδεσης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού παραμένουν κεντρικά ζητήματα για την περιοχή και την Ευρώπη Η AmCham Greece, σε συνεργασία με τη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council, διοργάνωσε το πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, με τη συμμετοχή του AmCham Cyprus. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Global Energy Forum του Atlantic Council και είχε στόχο να εντάξει την οπτική της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στις συζητήσεις για την ενεργειακή πολιτική του σχήματος 3+1.Στο φόρουμ συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη επιχειρήσεων και ειδικοί σε θέματα ενεργειακής πολιτικής. Παρόντες ήταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου , ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός, εκπρόσωποι από το Ισραήλ, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την περιοχή.Στην ενεργειακή αποστολή που φιλοξένησε το γραφείο της AmCham Greece στην Ουάσιγκτον συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τζον Σαρακάκης, η εκτελεστική διευθύντρια του γραφείου της AmCham Greece στην Ουάσιγκτον Κατερίνα Σώκου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας Κώστας Ανδριόπουλος. Συμμετείχαν επίσης ανώτατα στελέχη εταιρειών μελών του Επιμελητηρίου, μεταξύ των οποίων οι ελληνικοί ενεργειακοί και βιομηχανικοί όμιλοι Metlen, Viohalco και Κοπελούζος.Στις συζητήσεις συμμετείχαν ακόμη στελέχη από εταιρείες όπως οι ExxonMobil, Chevron, Cheniere, EQT, Excelerate και Baker Hughes. Τη συζήτηση συντόνισε ο διακεκριμένος συνεργάτης του Atlantic Council και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ενώ ο γενικός γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum Οσάμα Μομπάρεζ έθεσε το πλαίσιο για την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.Τα στελέχη ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών παρουσίασαν τις στρατηγικές τους για τον εφοδιασμό της περιοχής, την ανάπτυξη νέων ενεργειακών πόρων και τη συμμετοχή τους σε έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα χρηματοδότησης και εμπορικής βιωσιμότητας.Σύμφωνα με το AmCham Greece, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη δυνατότητα να φτάσουν περισσότεροι ενεργειακοί πόροι της Ανατολικής Μεσογείου στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδίως υπό το πρίσμα της σημερινής γεωπολιτικής αστάθειας και της σταδιακής κατάργησης του ρωσικού πετρελαίου έως τα τέλη του 2027.Όπως δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του γραφείου του AmCham Greece στην Ουάσιγκτον Κατερίνα Σώκου, «ήταν μεγάλη μας χαρά να συνεργαστούμε με το Atlantic Council για τη σύγκληση του Επιχειρηματικού Φόρουμ Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου και να αναδείξουμε τον ρόλο των μελών μας ως γέφυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και ως κινητήρια δύναμη που μετατρέπει την Ελλάδα σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο».Στο πλαίσιο της αποστολής, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης επαφές με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, τον ειδικό απεσταλμένο για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ενοποίηση Τζόσουα Βολζ, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρο Παπασταύρου και τον πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αντώνη Αλεξανδρίδη.Η αποστολή επισκέφθηκε ακόμη τα κεντρικά γραφεία του U.S. Chamber of Commerce, όπου ενημερώθηκε από τον ανώτερο αντιπρόεδρο του Global Energy Institute Κρίστοφερ Γκουίθ για τις τελευταίες εξελίξεις στην ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης διαδικτυακές συναντήσεις, συζητήσεις για την ενεργειακή πολιτική και κατ' ιδίαν επιχειρηματικές επαφές, προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τα αιτήματα των στελεχών που συμμετείχαν στην αποστολή. Μεταξύ αυτών ήταν και δείπνο, σε συνεργασία με το LNG Allies, με αντικείμενο την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων προμήθειας αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, ειδικοί αναφέρθηκαν στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να επιταχύνουν την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών για την εξαγωγή αμερικανικού LNG, και να απλοποιήσουν τις ρυθμιστικές διαδικασίες, ώστε η ενεργειακή προσφορά να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση από τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.



Τέλος, επισημάνθηκε η σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και αποδοτικότητας για την ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα και την αξιοποίηση των οικονομικών οφελών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.



ΑΠΕ-ΜΠΕ

16.06.2026, 07:42