Αυτά είναι τα 10 πιο περιζήτητα πτυχία πανεπιστημίου (κατάταξη)
Η επιλογή πανεπιστημιακού πτυχίου επηρεάζει σημαντικά τις επαγγελματικές προοπτικές και τους αρχικούς μισθούς των νέων αποφοίτων σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας
Η επιλογή πανεπιστημιακού πτυχίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε νέο άνθρωπο, καθώς συνδέεται άμεσα με τις επαγγελματικές του προοπτικές. Σε μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται διαρκώς, ορισμένα γνωστικά αντικείμενα φαίνεται να συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον από τους εργοδότες, ιδίως όταν πρόκειται για την πρόσληψη νέων αποφοίτων.
Σύμφωνα με τη Χειμερινή Έρευνα Μισθών για το 2026 της National Association of Colleges and Employers (NACE), στην οποία συμμετείχαν 150 οργανισμοί, καταγράφηκαν αναλυτικά οι προθέσεις των επιχειρήσεων ως προς την πρόσληψη αποφοίτων της τάξης του 2026. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 και αποτυπώνει με σαφήνεια τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας.
Ακολουθούν τα 10 πτυχία με τη μεγαλύτερη ζήτηση, σύμφωνα με την έκθεση της NACE, καθώς και το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να προσλάβουν αποφοίτους από κάθε αντίστοιχο κλάδο σπουδών:
10. Ανθρώπινοι πόροι: 40%
9. Μάρκετινγκ: 44%
8. Εφοδιαστική αλυσίδα: 44,7%
7. Επιστήμες και συστήματα πληροφοριών: 48%
6. Ηλεκτρολογική μηχανική: 51,3%
5. Διοίκηση επιχειρήσεων: 58,7%
