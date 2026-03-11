ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για 2.628 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο
ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για 2.628 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο
Η διαδικασία αφορά το Β΄ στάδιο της προκήρυξης 1ΓΒ/2026 για υποψηφίους που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025
Άρχισε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για συνολικά 2.628 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (1Γ/2025).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄). Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή (www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση).
Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία β΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄). Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή (www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση).
Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία β΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα