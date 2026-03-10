Fitch: Ανθεκτική η Ελλάδα με κερδοφόρες τράπεζες που στηρίζουν την οικονομία
Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται περίπου κατά 2,1%-2,3% την περίοδο 2025-2027
Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή ανθεκτικότητα, με τη δημοσιονομική εικόνα να βελτιώνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το τραπεζικό σύστημα να καταγράφει υψηλή κερδοφορία, παρά το περιβάλλον διεθνών γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων.
Αυτό προκύπτει από το webinar της Fitch Ratings και την ανάλυση τους για την Ελλάδα που παρουσιάστηκε στις 10 Μαρτίου, η οποία εξετάζει τόσο τις προοπτικές του ελληνικού κράτους όσο και την κατάσταση των τραπεζών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τη Fitch, η Ελλάδα έχει επιτύχει εντυπωσιακή βελτίωση στο δημόσιο χρέος και στα δημοσιονομικά της μεγέθη, γεγονός που αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας σε BBB τον Νοέμβριο του 2025.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία του χρέους, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και το αξιόπιστο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής που έχει υιοθετήσει η χώρα.
