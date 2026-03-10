Fitch: Ανθεκτική η Ελλάδα με κερδοφόρες τράπεζες που στηρίζουν την οικονομία

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται περίπου κατά 2,1%-2,3% την περίοδο 2025-2027