Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το 21% των αεροπορικών εμπορευματικών ροών
Κλείσιμο εναέριων χώρων και ανακατευθύνσεις πτήσεων δημιουργούν πιέσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες – Καθοριστικός ο ρόλος της περιοχής ως κόμβου διεθνών μεταφορών
Οι κλιμακούμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να προκαλούν σημαντικές αναταράξεις στα παγκόσμια δίκτυα αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς το κλείσιμο εναέριων χώρων και οι περιορισμοί πτήσεων αναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες να επανασχεδιάσουν τα δρομολόγιά τους και να αναστείλουν επιχειρήσεις σε κρίσιμους διαδρόμους μεταφοράς.
Η σύγκρουση στο Ιράν και οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί σε τμήματα του εναέριου χώρου της περιοχής επηρεάζουν άμεσα ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αεροπορικών μεταφορών φορτίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της Μέσης Ανατολής στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.
Σύμφωνα με νέα ανάλυση της εταιρείας WorldACD Market Data, περίπου το 21% των παγκόσμιων ροών αεροπορικού φορτίου συνδέεται άμεσα με τη Μέση Ανατολή, είτε πρόκειται για φορτία που ξεκινούν από την περιοχή, έχουν τελικό προορισμό σε αυτήν ή διέρχονται μέσω των μεγάλων αεροπορικών κόμβων της.
Τα στοιχεία της ανάλυσης βασίζονται σε δεδομένα παγκόσμιου αεροπορικού φορτίου με βάση το βάρος, για την περίοδο Νοεμβρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026.
