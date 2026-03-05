Bank of America: Η Ελλάδα παραμένει στις κορυφαίες αγορές αλλά αυξάνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος
Bank of America: Η Ελλάδα παραμένει στις κορυφαίες αγορές αλλά αυξάνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος
Ελκυστικές οι ελληνικές αποτιμήσεις σε σχέση με την ιστορική τους πορεία - Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος τραπεζικές μετοχές και επιλεγμένες εταιρείες του ενεργειακού κλάδου - Eurobank, Εθνική Τράπεζα. Τρ. Πειραιώς, και ΔΕΗ βασικοί μοχλοί της ανοδικής πορείας
Στις πιο ελκυστικές αγορές της περιοχής EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) συγκαταλέγει την Ελλάδα η Bank of America, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρό συνδυασμό αποτιμήσεων, μερισματικών αποδόσεων και προοπτικών κερδοφορίας. Ωστόσο, η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάθεση για ρίσκο των επενδυτών διεθνώς.
Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η BofA επισημαίνει ότι οι αγορές της περιοχής εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ορισμένες χώρες, όπως η Τουρκία, εμφανίζονται ιδιαίτερα φθηνές με βάση τον δείκτη P/BV, ενώ άλλες αγορές διαπραγματεύονται σε υψηλότερα επίπεδα λόγω ισχυρότερων προοπτικών κερδοφορίας.
Για την Ελλάδα, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με την ιστορική τους πορεία, αν και η σημαντική άνοδος της αγοράς τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει μέρος του discount που υπήρχε στο παρελθόν.
Σύμφωνα με την έκθεση της BofA με τίτλο «South Africa at the top before the storm» και ημερομηνία 5 Μαρτίου 2026, οι αγορές της περιοχής έχουν καταγράψει σημαντικές εισροές κεφαλαίων τους πρώτους μήνες του έτους, γεγονός που έχει ενισχύσει το επενδυτικό momentum αλλά ταυτόχρονα αυξάνει και τον κίνδυνο μεταβλητότητας σε περίπτωση επιδείνωσης του γεωπολιτικού περιβάλλοντος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η BofA επισημαίνει ότι οι αγορές της περιοχής εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ορισμένες χώρες, όπως η Τουρκία, εμφανίζονται ιδιαίτερα φθηνές με βάση τον δείκτη P/BV, ενώ άλλες αγορές διαπραγματεύονται σε υψηλότερα επίπεδα λόγω ισχυρότερων προοπτικών κερδοφορίας.
Για την Ελλάδα, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με την ιστορική τους πορεία, αν και η σημαντική άνοδος της αγοράς τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει μέρος του discount που υπήρχε στο παρελθόν.
Σύμφωνα με την έκθεση της BofA με τίτλο «South Africa at the top before the storm» και ημερομηνία 5 Μαρτίου 2026, οι αγορές της περιοχής έχουν καταγράψει σημαντικές εισροές κεφαλαίων τους πρώτους μήνες του έτους, γεγονός που έχει ενισχύσει το επενδυτικό momentum αλλά ταυτόχρονα αυξάνει και τον κίνδυνο μεταβλητότητας σε περίπτωση επιδείνωσης του γεωπολιτικού περιβάλλοντος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα