Επίδομα παιδιού: Oλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υποβολή αιτήσεων Α21

Η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 δέχεται αιτήσεις, με προθεσμία έως τα μέσα Μαρτίου - Τα ποσά του επιδόματος εξαρτώνται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών