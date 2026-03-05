Επίδομα παιδιού: Oλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υποβολή αιτήσεων Α21
Η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 δέχεται αιτήσεις, με προθεσμία έως τα μέσα Μαρτίου - Τα ποσά του επιδόματος εξαρτώνται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών
Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 - άνοιξε την Παρασκευή 27/2 - θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ώστε να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, η οποία αφορά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πρώτη καταβολή του επιδόματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου.
Αυτά τα ποσά διαμορφώνονται με βάση το εισόδημα του νοικοκυριού, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια. Για παράδειγμα, το ανώτατο ποσό επιδόματος μπορεί να χορηγηθεί σε οικογένειες με εισόδημα έως 10.500 ευρώ για μια οικογένεια με ένα παιδί, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς στο Taxisnet.
Ποσά και δικαιούχοιΤο ύψος του επιδόματος ποικίλλει ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Συγκεκριμένα, το ποσό για το πρώτο και το δεύτερο παιδί κυμαίνεται από 70 ευρώ έως 28 ευρώ τον μήνα, ενώ από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, το ποσό αυξάνεται και κυμαίνεται από 140 ευρώ έως 56 ευρώ αντίστοιχα.
Προϋποθέσεις για την χορήγησηΓια να είναι δυνατή η χορήγηση του επιδόματος, απαιτείται τα εξαρτώμενα τέκνα να φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο μέχρι και το Γυμνάσιο. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επαρκή παρακολούθηση των μαθημάτων, ώστε οι αιτούντες να δικαιούνται το επίδομα.
