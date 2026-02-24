Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί πτώση με τραπεζικό sell off, ποια blue chips έστησαν αναχώματα
Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί πτώση με τραπεζικό sell off, ποια blue chips έστησαν αναχώματα
Πτώση σχεδόν 3% για τις τράπεζες, πιέσεις δέχθηκε και ο ΟΠΑΠ - «Εκρηκτικό» ράλι και νέο ιστορικό υψηλό για τη Viohalco - Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης ο ΟΤΕ, η Motor Oil, η Cenergy και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Οι πωλητές είχαν τον πρώτο λόγο για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επανήλθε στη δράση με απώλειες μετά την αργία για την Καθαρά Δευτέρα. Οι τράπεζες λειτούργησαν ως «βαρίδι», χάνοντας σχεδόν -3%, αν και ορισμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης απέτρεψαν με τα ισχυρά κέρδη τους μία ενδεχόμενη ευρύτερη πτώση για το ΧΑ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (24/2), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 14,6 μονάδες ή -0,64% και έκλεισε στις 2.259,13 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.281,25 μονάδες. Σε +6,53% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση του ΓΔ. Ωστόσο, κινείται πτωτικά κατά -2,41% εντός του Φεβρουαρίου, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας.
Στο «κόκκινο» βρέθηκαν ξανά οι τράπεζες, με τον ΟΠΑΠ να ακολουθεί σε παρόμοιο μοτίβο κλείνοντας σε χαμηλό άνω του ενός έτους και στα επίπεδα Ιανουαρίου 2025. Στον αντίποδα, ράλι άνω του +7% έκανε η Viohalco, ανανεώνοντας το ιστορικό ρεκόρ της και έπιασε για πρώτη φορά τα 15 ευρώ. Με αξιόλογη άνοδο ακολούθησαν και οι άλλες δύο μετοχές του ομίλου (Cenergy και ElvalHalcor). «Άλμα» περίπου +4% κατέγραψαν η Motor Oil και ο ΟΤΕ, με την πρώτη να επιστρέφει σε επίπεδα ρεκόρ άνω των 36 ευρώ και τον δεύτερο να εδραιώνεται πάνω από τα 17 ευρώ, σε υψηλό επτά μηνών. Σημαντικά ήταν επίσης τα κέρδη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Jumbo. Νέο ιστορικό υψηλό για την Coca-Cola HBC, που έκλεισε πάνω από τα 55 ευρώ.
Στο επίκεντρο εταιρικά μεγέθη και rebalancing σε FTSE-MSCI
Γεμάτη είναι η ατζέντα της τρέχουσας εβδομάδας όσον αφορά τις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. Τα οικονομικά τους μεγέθη δημοσιεύουν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Ideal Holdings. Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Premia Properties.
Αλλαγές με ελληνικό ενδιαφέρον προέκυψαν από την αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell. Στον Large Cap προστέθηκαν η Viohalco και η CrediaBank, με την πρώτη να αποχωρεί από τον Mid Cap λόγω της μεταφοράς της στην ανώτερη κατηγορία. Στον Small Cap εντάθηκαν η ΑΒΑΞ και η Qualco. Στον Micro Cap ενσωματώθηκαν η Παπουτσάνης, η Real Consulting, η Mevaco και η Ίλυδα, ενώ αφαιρέθηκε η ΕΥΑΘ. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Παρασκευής 20 Μαρτίου.
Την ερχόμενη Παρασκευή (27/2) θα λάβει επίσης χώρα το rebalancing στους δείκτες του MSCI, με επίσημη έναρξη ισχύος τη Δευτέρα 2 Μαρτίου (MSCI Quarterly Index Review). Υπενθυμίζεται ότι ο πάροχος δεικτών κράτησε στάση αναμονής, χωρίς να προβεί σε αλλαγές στον βασικό δείκτη για τις ελληνικές μετοχές, MSCI Greece Standard, ο οποίος συνεχίζει απαρτίζεται από τους εξής 8 τίτλους: Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι μετοχές της Quest και της Fourlis, καθώς η πρώτη κατέχει πλέον ποσοστό άνω του 5% στη δεύτερη, μέσω της θυγατρικής iQbility. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή της Quest στη Fourlis διαμορφώνεται σε 5,05% (4,86% άμεσα και 0,19% έμμεσα) που αντιστοιχεί συνολικά σε 2.621.181 δικαιώματα ψήφου.
Μίνι rebound στις διεθνείς αγορές
Απότομη πτώση σημείωσε η Wall Street, καθώς επανήλθε το κλίμα ανασφάλειας γύρω από τους εμπορικούς δασμούς και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ανησυχίες για το τι μπορεί να σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη για την αμερικανική οικονομία εντάθηκαν το Σαββατοκύριακο, μετά τη δημοσίευση ανάλυσης της Citrini Research, σύμφωνα με την οποία η έκρηξη του AI θα μπορούσε να οδηγήσει την ανεργία στο 10%. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την αύξηση του παγκόσμιου δασμού στο 15%, από 10% προηγουμένως.
Οι γεωπολιτικές αναταράξεις επηρεάζουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία ωστόσο ανακάμπτουν ελαφρώς μετά την χθεσινή πτώση. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,4% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,1% και +0,4%. Ήπια ανοδικά ξεκίνησε σήμερα η Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να κερδίζουν μεταξύ +0,2% και +0,6%.
