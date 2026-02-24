Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί πτώση με τραπεζικό sell off, ποια blue chips έστησαν αναχώματα

Πτώση σχεδόν 3% για τις τράπεζες, πιέσεις δέχθηκε και ο ΟΠΑΠ - «Εκρηκτικό» ράλι και νέο ιστορικό υψηλό για τη Viohalco - Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης ο ΟΤΕ, η Motor Oil, η Cenergy και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ