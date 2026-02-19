Νταντάδες της γειτονιάς: Ποιοι μπορούν να λάβουν τα 500 ευρώ και πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Από τον Μάρτιο του 2026 το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνεται πανελλαδικά, προσφέροντας οικονομική στήριξη και ευέλικτη φύλαξη παιδιών σε εργαζόμενες και άνεργες οικογένειες