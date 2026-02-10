Πώς πληρώνονται οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», voucher έως 1.500 ευρώ τον μήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Νταντάδες της γειτονιάς Ευάλωτες ομάδες Νοικοκυριά Voucher

Πώς πληρώνονται οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», voucher έως 1.500 ευρώ τον μήνα

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και τι προβλέπει το πρόγραμμα

Πώς πληρώνονται οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», voucher έως 1.500 ευρώ τον μήνα
Από τον Μάρτιο, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» φιλοδοξεί να δώσει μια ουσιαστική «ανάσα» στα νοικοκυριά, επεκτεινόμενο πλέον σε όλη τη χώρα. Με voucher έως 500 ευρώ για τη φύλαξη βρεφών και νηπίων, το μέτρο στοχεύει να διευκολύνει την επιστροφή των γονέων στην εργασία και να καλύψει ένα πραγματικό κενό στη φροντίδα των παιδιών πολύ μικρής ηλικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρόγραμμα είχε ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά σε 62 δήμους, εξασφαλίζοντας 925 συνεργασίες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες με παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών, καθώς και πατέρες που έχουν αποκλειστική επιμέλεια. Το ετήσιο ατομικό εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης

Το voucher ανέρχεται έως τα 500 ευρώ τον μήνα για μητέρες πλήρους απασχόλησης, ενώ για όσες εργάζονται μερικώς το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ τον μήνα. Για άνεργες μητέρες που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ συνολικά για τρεις μήνες.

Όροι φύλαξης

Οι ώρες φύλαξης καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ της οικογένειας και του φροντιστή, ώστε η φροντίδα να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Αμοιβές για τις «νταντάδες»

Κάθε φροντιστής ή φροντίστρια μπορεί να αναλαμβάνει έως τρία παιδιά, με δυνατότητα μηνιαίου εισοδήματος που φτάνει τα 1.500 ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες, λαμβάνοντας νόμιμη αμοιβή.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να παρακολουθήσουν οnline σεμινάριο που θα προσφέρει απαραίτητη κατάρτιση.

Κλείσιμο
Επίσης, απαιτείται πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών είτε από ΕΚΑΒ, Ερυθρό Σταυρό είτε από άλλο πιστοποιημένο φορέα.

Ακόμα απαιτείται πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό ότι δεν έχουν εις βάρος τους αδικήματα όπως κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων.

Πότε ξεκινά η διαδικασία

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να ξεκινήσουν την έκδοση τον πιστοποιητικών, ώστε το Μάρτιο οπότε και αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα, να τα καταθέσουν.

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης