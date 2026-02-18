Goldman Sachs: Πώς θα επηρεάσει τις ελληνικές τράπεζες η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη
Παραμένει η αβεβαιότητα ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής, μεταξύ άλλων αν θα ισχύσει αναδρομικά ή μόνο για το μέλλον - Το θέμα αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο ενδιαφέροντος στις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου 2025 των τραπεζών
Η Goldman Sachs εξηγεί ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2026 ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι οι τόκοι στα δάνεια του νόμου Κατσέλη δεν θα υπολογίζονται επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, αλλά επί της μηνιαίας δόσης, μειώνοντας το αναμενόμενο συμβατικό επιτοκιακό έσοδο.
Η Goldman Sachs αποτιμά την Eurobank με πολλαπλασιαστή κερδών 10,5 φορές στα εκτιμώμενα κέρδη 2027 και τιμή στόχο €5,00 με σύσταση αγοράς, την Τράπεζα Πειραιώς με 10,25 φορές και €10,50 με σύσταση αγοράς, την Alpha Bank με 10,0 φορές και €5,10 με σύσταση αγοράς και την Εθνική Τράπεζα με 11,25 φορές και €16,75 με σύσταση ουδέτερη. Βασικοί κίνδυνοι για τις αποτιμήσεις αποτελούν χαμηλότερη πιστωτική επέκταση, συμπίεση επιτοκιακών περιθωρίων, υψηλότερα λειτουργικά κόστη ή πιστωτικές ζημιές και χαμηλότερη δημιουργία κεφαλαίου και διανομών προς τους μετόχους.
Με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής ακόμη εκκρεμείς, η ακριβής επίδραση για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει αβέβαιη. Ωστόσο, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των δανείων δεν βρίσκεται πλέον στους ισολογισμούς, η επίπτωση εκτιμάται ότι θα είναι διαχειρίσιμη. Το θέμα αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο ενδιαφέροντος στις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου 2025 των τεσσάρων τραπεζών.
Οι επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζεςΗ πλήρης νομική απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί και παραμένει η αβεβαιότητα ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής, μεταξύ άλλων αν θα ισχύσει αναδρομικά ή μόνο για το μέλλον. Σε περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να περιοριστεί καθώς σημαντικό μέρος των δανείων δεν έφερε τόκο τα πρώτα χρόνια. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε περιπτώσεις θανόντων δικαιούχων, συνοφειλετών ή εγγυητών.
