Goldman Sachs: Πώς θα επηρεάσει τις ελληνικές τράπεζες η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη

Παραμένει η αβεβαιότητα ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής, μεταξύ άλλων αν θα ισχύσει αναδρομικά ή μόνο για το μέλλον - Το θέμα αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο ενδιαφέροντος στις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου 2025 των τραπεζών