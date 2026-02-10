Real Consulting: Τι φέρνει το διπλό deal – Η OTS και η νέα επενδυτική ομάδα
«Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον όμιλο», δηλώνει στο newmoney η CEO Διονυσία Καρατζά – Σπ.Παμπουκίδης:«Η αγορά πληροφορικής χρειάζεται ισχυρότερα σχήματα» - Το story, οι νέοι μέτοχοι, η εξαγορά, το παρασκήνιο
Νέα δεδομένα στους συσχετισμούς δυνάμεων στην εγχώρια αγορά πληροφορικής και νέες προοπτικές για την Real Consulting συνοδεύουν το ηχηρό διπλό deal για την εξαγορά της εταιρείας OTS εκ μέρους της εισηγμένης, με την ταυτόχρονη είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών στην μετοχική της σύνθεση.
Το δεύτερο επιτυγχάνεται, όπως ανακοινώθηκε, με την πώληση μετοχών συνολικού ποσοστού 32,56% από τη βασική μέτοχο -μέχρι τώρα– Οne Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται από τον Νίκο Β.Βαρδινογιάννη, στους ομίλους της Intracom (σ.σ. ενημέρωσε για απόκτηση του 7,9%) που συνδέεται με τον Σωκράτη Κόκκαλη, της Μοtor Oil με επικεφαλής της τον Γιάννη Β.Βαρδινογιάννη, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλους.
Η δημιουργία μιας ισχυρής επενδυτικής ομάδας και ενός τεχνολογικού ομίλου, με ένα διευρυμένο εκτόπισμα στον κλάδο αναμένεται να στηρίξει την προσπάθεια για την διεκδίκηση περισσότερων έργων, την επίτευξη σημαντικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο και την περαιτέρω αύξηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου.
«Σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Real Consulting. Η συμφωνία απόκτησης του 100% της OTS, μιας ηγέτιδας εταιρείας στον χώρο της, σε συνδυασμό με την είσοδο σημαντικών νέων μετόχων, θέτει τα θεμέλια για έναν ισχυρό και πολυδιάστατο Όμιλο Τεχνολογίας & Πληροφορικής, έτοιμο να διαμορφώσει το μέλλον του κλάδου», δηλώνει στο newmoney η Διονυσία Καρατζά, CEO της Real Consulting.
