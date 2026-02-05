Συνεχίζεται η βουτιά στα crypto, κάτω από τα $70.000 υποχώρησε το Bitcoin

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 70.000 δολαρίων, καθώς η πτώση των κρυπτονομισμάτων επιταχύνθηκε εν μέσω ανησυχιών για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ, σημαντικές εκροές από επενδυτικά ETFs και επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος στον τεχνολογικό κλάδο.Το Bitcoin κατέγραψε νέα ισχυρή υποχώρηση την Πέμπτη, φθάνοντας έως τα 69.858 δολάρια - το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024 - και επεκτείνοντας τις εβδομαδιαίες απώλειες κοντά στο 8%. Από την αρχή του έτους, η πτώση πλησιάζει πλέον το 20%.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το Ethereum, το οποίο διαπραγματευόταν κοντά στα 2.090 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες περίπου 30% από τις αρχές του 2026.

Αναλυτές αποδίδουν την τελευταία έντονη διόρθωση κυρίως στην υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε συρρίκνωση του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας, περιορίζοντας τη ρευστότητα.

Ο Μανουέλ Βιγιέγκας Φραντσέσκι της Julius Baer σημείωσε ότι «η αγορά φοβάται ότι πρόκειται για έναν “γεράκι” της νομισματικής πολιτικής», προσθέτοντας πως «ένας μικρότερος ισολογισμός δεν θα προσφέρει στήριξη στα κρυπτονομίσματα».

Μαζικές εκροές και απώλεια ενδιαφέροντος

Η συνολική αξία της αγοράς crypto έχει μειωθεί κατά περίπου 1,9 τρισ. δολάρια από το υψηλό των 4,38 τρισ. δολαρίων που καταγράφηκε στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν χαθεί περίπου 800 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank, βασικός παράγοντας της πτώσης είναι οι σημαντικές εκροές από θεσμικά επενδυτικά ETFs που συνδέονται με το Bitcoin. Τα αμερικανικά spot ETFs κατέγραψαν εκροές άνω των 3 δισ. δολαρίων τον Ιανουάριο, μετά από εκροές περίπου 2 δισ. δολαρίων τον Δεκέμβριο και 7 δισ. δολαρίων τον Νοέμβριο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι «η συνεχής πώληση αποτελεί ένδειξη ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές χάνουν το ενδιαφέρον τους και η απαισιοδοξία για τα crypto αυξάνεται».

Σύνδεση με τον τεχνολογικό κλάδο

Η πορεία των κρυπτονομισμάτων παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται υπό πίεση. Η πτώση των διεθνών μετοχών λογισμικού επιτάχυνε τη διόρθωση σε Bitcoin, Ether και άλλα ψηφιακά tokens.

Ο στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, Μοχίτ Κουμάρ, προειδοποίησε ότι «αν οι τιμές συνεχίσουν να υποχωρούν, ενδέχεται να δούμε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις από εταιρείες εξόρυξης crypto, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πτώσης». Παράλληλα τόνισε ότι, αν και τα crypto θα πρέπει να αποτελούν μικρό ποσοστό ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, η μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών αυξάνει τον συνολικό χρηματοπιστωτικό κίνδυνο σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας.