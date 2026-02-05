Βουτιά για το Bitcoin ακόμα και κάτω από τα $71.000 μετά τις πιέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας
Νέο κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά crypto καθώς υποχωρούν οι τεχνολογικές μετοχές - Οι πιέσεις εντάθηκαν και από τις έντονες μεταβολές στις αγορές εμπορευμάτων
Το Bitcoin υποχώρησε ακόμα και κάτω από το όριο των 71.000 δολαρίων στις ασιατικές αγορές την Πέμπτη, καθώς το νέο κύμα πωλήσεων στις παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές μεταφέρθηκε και στην αγορά κρυπτονομισμάτων.
Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως κατέγραψε πτώση έως και 7,5% σε διάστημα 24 ωρών, αγγίζοντας επίπεδα κοντά στα 70.700 δολάρια, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών, σύμφωνα με στοιχεία της CoinDesk.
Η κίνηση ήρθε σε συνέχεια της έντονης πτώσης στις ασιατικές αγορές μετοχών, όπου οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι υψηλές αποτιμήσεις και η επιβράδυνση της δυναμικής των εταιρικών κερδών οδήγησαν τους επενδυτές σε απομάκρυνση από τα πιο ριψοκίνδυνα επενδυτικά στοιχεία.
Ο τεχνολογικός δείκτης MSCI Ασίας υποχώρησε για πέμπτη φορά σε έξι συνεδριάσεις, με επικεφαλής τις μεγάλες απώλειες στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση περίπου 4%, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Η αδυναμία ακολούθησε τη διόρθωση του Nasdaq στις ΗΠΑ, όπου τα αποτελέσματα από εταιρείες όπως η Alphabet, η Qualcomm και η Arm ενίσχυσαν τους φόβους ότι ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να κορυφώνεται νωρίτερα από τις προσδοκίες.
Η τελευταία πτώση του Bitcoin ακολούθησε έντονες διακυμάνσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν η τιμή υποχώρησε προς τα 73.000 δολάρια πριν ανακάμψει πάνω από τα 76.000, κίνηση που αρκετοί αναλυτές απέδωσαν σε εύθραυστη επενδυτική εμπιστοσύνη και όχι σε σαφή αντιστροφή τάσης.
Παράλληλα, οι πιέσεις εντάθηκαν και από τις έντονες μεταβολές στις αγορές εμπορευμάτων: το ασήμι κατέγραψε πτώση έως και 17%, ενώ ο χρυσός υποχώρησε άνω του 3%, επιταχύνοντας τη διαδικασία ρευστοποιήσεων.
