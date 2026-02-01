To Bitcoin βούλιαξε κάτω από τα 80.000 δολάρια σε νέο sell off

Το Bitcoin υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, παρασύροντας την αγορά crypto, με ρευστοποιήσεις δισεκατομμυρίων, χαμηλή ρευστότητα και αυξανόμενη αμφισβήτηση του ρόλου του ως ασφαλές καταφύγιο