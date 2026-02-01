To Bitcoin βούλιαξε κάτω από τα 80.000 δολάρια σε νέο sell off
To Bitcoin βούλιαξε κάτω από τα 80.000 δολάρια σε νέο sell off
Το Bitcoin υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, παρασύροντας την αγορά crypto, με ρευστοποιήσεις δισεκατομμυρίων, χαμηλή ρευστότητα και αυξανόμενη αμφισβήτηση του ρόλου του ως ασφαλές καταφύγιο
Το Bitcoin κατέγραψε απότομη πτώση το Σάββατο, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 80.000 δολαρίων και αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καθοδικής κίνησης στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η πτώση σημειώθηκε σε συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας και χαμηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος, εντείνοντας ένα sell-off που έχει ήδη «σβήσει» πάνω από το 30% της αξίας του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο.
Το Bitcoin κατέγραψε απώλειες έως και 10%, υποχωρώντας στα 75.709,88 δολάρια κατά τις απογευματινές ώρες συναλλαγών στη Νέα Υόρκη, ενώ τα περισσότερα εναλλακτικά tokens σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, έχασε έως και 17%, ενώ το Solana κατέγραψε σε κάποια στιγμή πτώση άνω του 17%.
Η υποχώρηση αφαίρεσε περίπου 111 δισ. δολάρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko. Παράλληλα, περίπου 1,6 δισ. δολάρια σε short και long θέσεις ρευστοποιήθηκαν στο ίδιο διάστημα, όπως δείχνουν τα δεδομένα της Coinglass, με το μεγαλύτερο μέρος των εκκαθαρίσεων να σημειώνεται τις τελευταίες τέσσερις ώρες και να αφορά κυρίως Bitcoin και Ethereum.
