NBG Securities: Νέες τιμές στόχοι και επανατοποθέτηση στον τραπεζικό κλάδο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες NBG Securities

Ανεβασμένες τιμές στόχοι για Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και περιθώριο ανόδου από 14% έως 20% - Ποια είναι η κορυφαία επιλογή της NBG

Νίκος Μελαχροινός
Με ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο στις αποτιμήσεις όσο και στις προβλέψεις κερδοφορίας, η NBG Securities επαναχαράσσει το επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές τράπεζες, ανεβάζοντας αισθητά τις τιμές στόχους και μεταφέροντας το focus από το story της ανάκαμψης σε εκείνο της διατηρήσιμης κερδοφορίας, της διαφοροποίησης εσόδων και της αυξανόμενης μερισματικής ικανότητας. Η έκθεση δεν περιορίζεται σε μια απλή αναπροσαρμογή υποθέσεων, αλλά αποτυπώνει μια πιο ώριμη φάση για τον κλάδο, με τις ελληνικές τράπεζες να συγκρίνονται πλέον ευθέως με τις ευρωπαϊκές τράπεζες περιφέρειας.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναδεικνύεται ξεκάθαρα ως η κορυφαία επιλογή της NBG Securities, με τη νέα τιμή στόχο να διαμορφώνεται στα 9,90 ευρώ από 6,25 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 20%, το υψηλότερο στον κλάδο.

