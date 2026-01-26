Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
Ποιοι θα δουν χρήματα την Τετάρτη 28/1
Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, με τις πρώτες πληρωμές, για τις κύριες συντάξεις, να γίνονται την Τετάρτη 28/1 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά στις επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, τα χρήματα μπαίνουν στο ΑΤΜ σε δύο φάσεις. Οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ είναι εκείνοι που θα πληρωθούν πρώτοι.
-Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
-Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Οι επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου θα καταβληθούν σε δύο φάσεις:
-Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου πληρώνονται οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.
-Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου είναι η σειρά των συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίοι θα λάβουν τις επικουρικές τους μαζί με τις κύριες συντάξεις.
Η ανακοίνωση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
