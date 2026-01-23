Εθνική Ασφαλιστική: Το σχέδιο για το μεγάλο comeback
Εθνική Ασφαλιστική: Το σχέδιο για το μεγάλο comeback
Συνέργειες με τον Όμιλο Πειραιώς σε όλα τα επίπεδα, τεχνολογία και παραγωγικότητα στα δίκτυα με στόχο την πρωτιά από το 2027 – Οι πυλώνες του πενταετούς επιχειρηματικού πλάνου – Στο 6% η αύξηση στα ισόβια συμβόλαια Υγείας – Τι αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαζαράκης
Με «κλειδί» τις συνέργειες σε πολλαπλά επίπεδα με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς που μπορούν αφενός να περιορίσουν το κόστος, αφετέρου να παράξουν μεγαλύτερη αξία σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας ποντάρει η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο πλάνο της για το «Επιχειρηματικό Πλάνο 2026 – 2030» με βασική φιλοδοξία την πρωτιά της ιστορικής εταιρείας στην ασφαλιστική αγορά.
Στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση που είχε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτρης Μαζαράκης με δημοσιογράφους μπορεί να μην έδωσε σαφή στοιχεία παραπέμποντας για τις ανακοινώσεις του στρατηγικού πλάνου στο investor day που διοργανώνει ο Ομιλος της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο στις αρχές Μαρτίου, εν τούτοις φρόντισε να σκιαγραφήσει τις προτεραιότητες της νέας ημέρας που έχει ανατείλει για την ασφαλιστική εταιρεία.
Και στον πυρήνα αυτού, όπως διαβεβαίωσε ο κ. Μαζαράκης χθες, είναι οι συνέργειες με τον Ομιλο Πειραιώς σε τομείς όπως είναι οι επενδύσεις, τα ακίνητα και η διαχείριση τους, και η Υγεία. Ιδίως για το τελευταίο κομμάτι, που είναι «επίπονο» για την Εθνική Ασφαλιστική μιας και τα κόστη που υπερβαίνουν τις αυξήσεις των συμβολαίων με «αιχμή» τα ισόβια συμβόλαια, ο κ. Μαζαράκης υποσχέθηκε μία «ριζοσπαστική λύση που θα αλλάξει τελείως την εικόνα». Αν και απέφυγε να πει περισσότερα παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η «λύση» αυτή συνδέεται με τις κινήσεις που κάνει ήδη η Τράπεζα Πειραιώς στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, την ώρα μάλιστα που όπως αποκάλυψε το Dark Room, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την οικογένεια Σπανού για την εξαγορά της Βιοϊατρικής.
Κάτι που εφόσον γίνει, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ημιθέα, θυγατρικής της τράπεζας που ελέγχει το το ιδιωτικό νοσηλευτήριο Ερρίκος Ντυνάν και τις κλινικές της Euromedica, μπορούν να αποτελέσουν την πλατφόρμα για ένα reboot της Εθνικής Ασφαλιστικής στον κλάδο Υγείας μέσω ανταγωνιστικού τιμολογίου και νέων υπηρεσιών ασφάλισης…
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση που είχε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτρης Μαζαράκης με δημοσιογράφους μπορεί να μην έδωσε σαφή στοιχεία παραπέμποντας για τις ανακοινώσεις του στρατηγικού πλάνου στο investor day που διοργανώνει ο Ομιλος της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο στις αρχές Μαρτίου, εν τούτοις φρόντισε να σκιαγραφήσει τις προτεραιότητες της νέας ημέρας που έχει ανατείλει για την ασφαλιστική εταιρεία.
Και στον πυρήνα αυτού, όπως διαβεβαίωσε ο κ. Μαζαράκης χθες, είναι οι συνέργειες με τον Ομιλο Πειραιώς σε τομείς όπως είναι οι επενδύσεις, τα ακίνητα και η διαχείριση τους, και η Υγεία. Ιδίως για το τελευταίο κομμάτι, που είναι «επίπονο» για την Εθνική Ασφαλιστική μιας και τα κόστη που υπερβαίνουν τις αυξήσεις των συμβολαίων με «αιχμή» τα ισόβια συμβόλαια, ο κ. Μαζαράκης υποσχέθηκε μία «ριζοσπαστική λύση που θα αλλάξει τελείως την εικόνα». Αν και απέφυγε να πει περισσότερα παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η «λύση» αυτή συνδέεται με τις κινήσεις που κάνει ήδη η Τράπεζα Πειραιώς στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, την ώρα μάλιστα που όπως αποκάλυψε το Dark Room, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την οικογένεια Σπανού για την εξαγορά της Βιοϊατρικής.
Κάτι που εφόσον γίνει, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ημιθέα, θυγατρικής της τράπεζας που ελέγχει το το ιδιωτικό νοσηλευτήριο Ερρίκος Ντυνάν και τις κλινικές της Euromedica, μπορούν να αποτελέσουν την πλατφόρμα για ένα reboot της Εθνικής Ασφαλιστικής στον κλάδο Υγείας μέσω ανταγωνιστικού τιμολογίου και νέων υπηρεσιών ασφάλισης…
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα