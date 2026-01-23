Εθνική Ασφαλιστική: Το σχέδιο για το μεγάλο comeback

Συνέργειες με τον Όμιλο Πειραιώς σε όλα τα επίπεδα, τεχνολογία και παραγωγικότητα στα δίκτυα με στόχο την πρωτιά από το 2027 – Οι πυλώνες του πενταετούς επιχειρηματικού πλάνου – Στο 6% η αύξηση στα ισόβια συμβόλαια Υγείας – Τι αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαζαράκης