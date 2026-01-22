HSBC: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας αναγέννησης των αναδυόμενων αγορών
HSBC: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας αναγέννησης των αναδυόμενων αγορών
Ο βρετανικός οίκος προειδοποιεί ωστόσο ότι το επενδυτικό story εισέρχεται σε πιο απαιτητική φάση - Το αφήγημα μετατοπίζεται από την ευφορία στη διαχείριση προσδοκιών - Οι προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έως το 2027
Η Ελλάδα καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση στην ετήσια έκθεση της HSBC για τις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές (ΕΜ), με τον βρετανικό οίκο να τη συμπεριλαμβάνει ρητά στο αφήγημα μιας ευρύτερης «αναγέννησης» των EM, αλλά ταυτόχρονα να προειδοποιεί ότι, μετά το εντυπωσιακό 2025, το επενδυτικό story εισέρχεται σε πιο απαιτητική φάση.
Στο ειδικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, η HSBC επισημαίνει ότι η οικονομία συνέχισε να εμφανίζει ισχυρή δυναμική το τρίτο τρίμηνο, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση, με βασικούς μοχλούς την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,7%, ενώ οι επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 3,5%, μετά το άλμα 8,7% του δεύτερου τριμήνου. Συνολικά, οι επενδύσεις βρίσκονται πλέον 87% υψηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα, στοιχείο που η HSBC θεωρεί δομικά θετικό για τη μεσοπρόθεσμη πορεία της οικονομίας.
Παρά τη βελτίωση στην απασχόληση –με την ανεργία στο 8,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008– ο οίκος καταγράφει επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο. Η εξήγηση που δίνεται είναι ο συνδυασμός επίμονου πληθωρισμού υπηρεσιών (2,9%), που διαβρώνει τα πραγματικά εισοδήματα, παρά τη θετική εικόνα στην αγορά εργασίας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Στο ειδικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, η HSBC επισημαίνει ότι η οικονομία συνέχισε να εμφανίζει ισχυρή δυναμική το τρίτο τρίμηνο, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση, με βασικούς μοχλούς την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,7%, ενώ οι επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 3,5%, μετά το άλμα 8,7% του δεύτερου τριμήνου. Συνολικά, οι επενδύσεις βρίσκονται πλέον 87% υψηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα, στοιχείο που η HSBC θεωρεί δομικά θετικό για τη μεσοπρόθεσμη πορεία της οικονομίας.
Παρά τη βελτίωση στην απασχόληση –με την ανεργία στο 8,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008– ο οίκος καταγράφει επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο. Η εξήγηση που δίνεται είναι ο συνδυασμός επίμονου πληθωρισμού υπηρεσιών (2,9%), που διαβρώνει τα πραγματικά εισοδήματα, παρά τη θετική εικόνα στην αγορά εργασίας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα