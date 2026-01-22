HSBC: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας αναγέννησης των αναδυόμενων αγορών

Ο βρετανικός οίκος προειδοποιεί ωστόσο ότι το επενδυτικό story εισέρχεται σε πιο απαιτητική φάση - Το αφήγημα μετατοπίζεται από την ευφορία στη διαχείριση προσδοκιών - Οι προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έως το 2027