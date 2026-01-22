ΑΔΜΗΕ: Yπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης

Το Μνημόνιο προβλέπει την εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με το λιβυκό ηλεκτρικό δίκτυο, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Διαχειριστών