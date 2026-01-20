ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 23 δισ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 11μηνο
Τράπεζα της Ελλάδας

ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 23 δισ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 11μηνο

H Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει μείωση στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στα 2,1 δισ. ευρώ - Υψηλότερα κατά 157 εκατ. τα έσοδα του Νοεμβρίου έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024

ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 23 δισ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 11μηνο
Σε ποσό άνω των 23 δισ. ευρώ έφτασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τους πρώτους 11 μήνες του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο τα έσοδα έφτασαν τα 726 εκατ. ευρώ ή 157 εκατ. περισσότερα από τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις κατά 27,7%.

Έτσι, οι συνολικές εισπράξεις για το 11μηνο διαμορφώθηκαν σε 23,003 δισ. ευρώ, υψηλότερες κατά 1,87 δισ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου διαστήματος της αμέσως προηγούμενης χρονιάς.

