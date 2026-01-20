ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 23 δισ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 11μηνο

H Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει μείωση στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στα 2,1 δισ. ευρώ - Υψηλότερα κατά 157 εκατ. τα έσοδα του Νοεμβρίου έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024