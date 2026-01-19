«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης στις καθυστερήσεις ενοικίων και στεγαστικών δανείων η Ελλάδα

Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος πάει στη στέγαση - Έξι στους δέκα ενοικιαστές ξεπερνούν το «όριο αντοχής», τέσσερις στους δέκα πολίτες ζουν σε νοικοκυριά με οφειλές σε στέγαση και βασικούς λογαριασμούς