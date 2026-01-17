Πού σκοντάφτει η προσιτή κατοικία στην Ελλάδα: «Κόφτη» στις αυξήσεις ενοικίων προτείνει το ΙΟΒΕ

Οι παράγοντες που οξύνουν το στεγαστικό στην Ελλάδα, οι διεθνείς πρακτικές αλλά και προτάσεις για την ελληνική αγορά κατοικίας