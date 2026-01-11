Ηλεκτρική ενέργεια: Eντείνεται η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια

Τα σταθερά τιμολόγια στην Ελλάδα μέχρι τον Νοέμβριο ήταν φθηνότερα σε σχέση με τα κυμαινόμενα ενώ τον Δεκέμβριο οι τιμές εξισώθηκαν