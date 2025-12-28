Τιμολόγια ρεύματος: Πώς κλείνει ο Δεκέμβριος 2025 και τι περιμένουμε τον Ιανουάριο 2026

Ο Δεκέμβριος κλείνει με περίπου 5% άνοδο στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας την πίεση για υψηλότερα τιμολόγια ρεύματος τον Ιανουάριο, με καταναλωτές και παρόχους να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις